Milan Futuro: começa a pré-temporada com Navarro; os convocados. Veja quem fica e quem vai embora

Nas próximas semanas, o Milan Futuro treinará todos os dias, com sessões matinais, em preparação para o campeonato da Série D, que terá início no domingo, 6 de setembro. Os jovens rossoneri ainda aguardam a divulgação do grupo em que serão colocados, cujo resultado está previsto para o final do mês de julho. Nos dias 29 e 30 de agosto está programada a primeira partida oficial, válida pela Primeira Rodada da Copa da Itália da Série D.

A seguir, os jogadores convocados para o primeiro treino, marcado para a tarde de terça-feira, 14 de julho de 2026: Asanji, Balentien, Bonomi, Borsani, Cappelletti, Castiello, Catalano, Cissè M., Colombo, Di Siena, Eletu, Faccioli, Magrassi, Mancioppi, Menon, Minotti, Pagliei, Pandolfi, Perera, Piermarini, Plazzotta, Sala, Sardo, Sia, Vladimirov, Vos, Zeroli, Zukić.





Amanhã, Lorenzo Calvani, lateral-esquerdo vindo da Lazio, também deve se juntar ao grupo.