Um dia importante que marca um novo começo: nesta manhã, o Milan Futuro, comandado por Sergio Navarro Barquero — anunciado nos últimos dias como novo técnico —, se reuniu. Ele contará com a ajuda, como assistente técnico, de Roberto Robles Feijoo, de 39 anos. A manhã foi dedicada a testes físicos, enquanto à tarde, na segunda sessão do dia, está previsto um treino em campo.
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Milan Futuro: começa a pré-temporada com Navarro; os convocados. Veja quem fica e quem vai embora
OS CONVOCADOS
Nas próximas semanas, o Milan Futuro treinará todos os dias, com sessões matinais, em preparação para o campeonato da Série D, que terá início no domingo, 6 de setembro. Os jovens rossoneri ainda aguardam a divulgação do grupo em que serão colocados, cujo resultado está previsto para o final do mês de julho. Nos dias 29 e 30 de agosto está programada a primeira partida oficial, válida pela Primeira Rodada da Copa da Itália da Série D.
A seguir, os jogadores convocados para o primeiro treino, marcado para a tarde de terça-feira, 14 de julho de 2026: Asanji, Balentien, Bonomi, Borsani, Cappelletti, Castiello, Catalano, Cissè M., Colombo, Di Siena, Eletu, Faccioli, Magrassi, Mancioppi, Menon, Minotti, Pagliei, Pandolfi, Perera, Piermarini, Plazzotta, Sala, Sardo, Sia, Vladimirov, Vos, Zeroli, Zukić.
Amanhã, Lorenzo Calvani, lateral-esquerdo vindo da Lazio, também deve se juntar ao grupo.
QUEM FICA E QUEM VAI EMBORA
No novo elenco à disposição do técnico Navarro, destaca-se a presença de três jogadores que sempre, ou quase sempre, fizeram parte do time principal, como Vos, Zeroli e Balentien: para o primeiro, trata-se apenas de uma fase de espera antes de encontrar um destino no mercado, enquanto para o meio-campista italiano há várias opções em andamento para uma transferência por empréstimo. Apenas Balentien poderia permanecer no elenco do Milan Futuro, que será formado principalmente por Malick Cisse, talentoso zagueiro senegalês, Vladimirov, Pandolfi e Castiello.
Entre os que devem sair estão o atacante alemão Asanji, Sia e Eletu, enquanto para Cappelletti e Sardo há um diálogo em andamento com o Catanzaro.
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