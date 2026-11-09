O Milan viveu um domingo daqueles para guardar na memória. O time principal conquistou uma vitória importante no difícil campo do Genoa de De Rossi, enquanto o Milan Futuro conseguiu uma vitória convincente e merecida por 3-0 contra a Virtus Ciserano Bergamo. Para os comandados do técnico Navarro, foi o quarto resultado positivo consecutivo, confirmando a ótima fase iniciada com as vitórias sobre a Virtus Verona e o Chievo Verona, separadas pelo empate com o Club Milano. Agora o Milan Futuro está a apenas dois pontos da liderança e pode ultrapassar Nibbiano e Chievo.
Milan Futuro chega ao quarto jogo seguido sem perder: agora está a dois pontos da liderança. Pandolfi e Ossola fazem a diferença
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A PARTIDA
Contra a equipe de Bérgamo, a partida foi de domínio absoluto tanto no jogo quanto nas chances criadas, disputada com a atitude de quem quer brigar pelo topo, em ritmo intenso e com uma lucidez impressionante nos momentos decisivos. Uma demonstração de força que alimenta as ambições da equipe de ocupar as primeiras posições.
Ótima a sintonia entre o atacante Asanji, muito forte fisicamente, e o renascido Vos: ambos dão bastante trabalho no início. Mas é Ossola quem impõe seu jogo, confirmando a qualidade de um jogador de categoria superior: aos 30 minutos, chuta de esquerda e a bola raspa a trave. Dois minutos depois, vem a merecida vantagem: Guernier, contratado junto ao Birmingham no verão passado, dá uma assistência perfeita para o talentoso meio-campista Pandolfi. Nascido em 2008, o meio-campista marca o segundo no início do segundo tempo, com um chute de esquerda desviado que engana Rovelli e faz 2 a 0.
O ponto final da partida vem nos minutos finais: Cappelletti conduz um contra-ataque perfeito e entrega a Idrissi uma bola que ele só precisa empurrar para o gol, fechando o placar em 3 a 0. É o primeiro gol na temporada do ex-Chelsea, que superou os problemas físicos da temporada passada e se torna cada vez mais uma opção para Navarro.
Qualidade no poder com Ossola e Pandolfi
Depois de passar grande parte da pré-temporada com o time principal, Ossola, nascido em 2007, vem se confirmando como um verdadeiro fora de série no campeonato da Série D: desenha o jogo, lidera a equipe e assume responsabilidades claras. Mereceria subir para uma divisão superior, com a convicção de que também na Série B teria o que mostrar sem problemas.
Entre tantos jogadores, vale destacar a evolução de Pandolfi: além dos dois gols, ele é um meio-campista cada vez mais envolvido no jogo, capaz de ser decisivo nos últimos 25 metros do campo. O Milan aposta muito nele, que, ao lado de Vos, pode formar um meio-campo de ótimo nível. A criatividade de Idrissi, somada ao talento de Guernier, são as qualidades com as quais o Milan Futuro agora, sem dúvida, mira o primeiro lugar na tabela.
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