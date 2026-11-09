Milan Futuro chega ao quarto jogo seguido sem perder: agora está a dois pontos da liderança. Pandolfi e Ossola fazem a diferença

Contra a equipe de Bérgamo, a partida foi de domínio absoluto tanto no jogo quanto nas chances criadas, disputada com a atitude de quem quer brigar pelo topo, em ritmo intenso e com uma lucidez impressionante nos momentos decisivos. Uma demonstração de força que alimenta as ambições da equipe de ocupar as primeiras posições.

Ótima a sintonia entre o atacante Asanji, muito forte fisicamente, e o renascido Vos: ambos dão bastante trabalho no início. Mas é Ossola quem impõe seu jogo, confirmando a qualidade de um jogador de categoria superior: aos 30 minutos, chuta de esquerda e a bola raspa a trave. Dois minutos depois, vem a merecida vantagem: Guernier, contratado junto ao Birmingham no verão passado, dá uma assistência perfeita para o talentoso meio-campista Pandolfi. Nascido em 2008, o meio-campista marca o segundo no início do segundo tempo, com um chute de esquerda desviado que engana Rovelli e faz 2 a 0.

O ponto final da partida vem nos minutos finais: Cappelletti conduz um contra-ataque perfeito e entrega a Idrissi uma bola que ele só precisa empurrar para o gol, fechando o placar em 3 a 0. É o primeiro gol na temporada do ex-Chelsea, que superou os problemas físicos da temporada passada e se torna cada vez mais uma opção para Navarro.