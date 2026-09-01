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Youssouf Fofana MilanGetty Images

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Milan, Fofana é um enigma: negociação com o Lyon está travada, Besiktas e Hull City tentam o bote

Milan

Milan, Fofana não treina: o meio-campista francês aguarda o sinal verde para se despedir do Milan

Youssouf Fofana está vivendo o Deadline Day da janela de transferências em casa, à espera de uma ligação para se despedir do Milan: o meio-campista francês recebeu autorização do clube para não treinar hoje por questões de mercado. A mesma decisão também foi tomada para o outro afastado, Fikayo Tomori.

  • Lyon travado

    Fofana esteve muito perto, ontem, do Lyon, de Fonseca, que pressionou bastante para tê-lo novamente à disposição depois da experiência em comum no Milan. A negociação avançava rapidamente no modelo de empréstimo com opção de compra, tanto que os clubes estavam preparando os documentos antes da freada brusca por causa da divisão do salário: o clube francês pediu ao Milan para cobrir 50% dos 3 milhões que Fofana deve receber daqui até o fim da temporada. Almastadt e Cardinale disseram “não”, e agora a negociação sofreu uma desaceleração, embora as partes sigam em contato.

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  • Besiktas faz pressão, e o Milan aguarda o Hull City

    Nas últimas horas, o Besiktas de Vincenzo Italiano voltou a pressionar fortemente o Milan para obter o sinal verde para a transferência por empréstimo oneroso com opção de compra de 20 milhões de euros: Fofana havia dado abertura ao Galatasaray, mas ainda não ao Besiktas, e os intermediários estão trabalhando para tentar convencê-lo. Ao fundo segue o Hull City: o Milan espera que os ingleses apresentem em breve uma proposta em definitivo pelo ex-Monaco. O enigma sobre o futuro de Fofana será resolvido nas próximas horas.

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