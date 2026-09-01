Fofana esteve muito perto, ontem, do Lyon, de Fonseca, que pressionou bastante para tê-lo novamente à disposição depois da experiência em comum no Milan. A negociação avançava rapidamente no modelo de empréstimo com opção de compra, tanto que os clubes estavam preparando os documentos antes da freada brusca por causa da divisão do salário: o clube francês pediu ao Milan para cobrir 50% dos 3 milhões que Fofana deve receber daqui até o fim da temporada. Almastadt e Cardinale disseram “não”, e agora a negociação sofreu uma desaceleração, embora as partes sigam em contato.