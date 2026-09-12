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Milan, Fofana conquistou o Sevilla: grande atuação contra o Valencia, os torcedores já estão loucos pelo meio-campista francês

Milan

Milan: Fofana foi para o Sevilla a uma hora do fim da janela de transferências: impacto muito positivo na LaLiga do meio-campista francês

O verão de Youssouf Fofana foi uma verdadeira montanha-russa de emoções: do desejo de voltar a jogar no meio-campo com Amorim à decisão do técnico português de excluí-lo de seu projeto técnico justamente a 3 semanas do início da temporada.

O ex-Monaco, depois de refletir longamente sobre a proposta do Galatasaray, havia se comprometido com o Lyon, mas no último dia da janela de transferências aconteceu literalmente de tudo: às 13h o Milan chega a um acordo com o clube francês para a divisão do salário do jogador nascido em 1999. Negócio fechado? Nem pensar, porque o Lyon não consegue concluir a venda de Tagliafico ao Atlético de Madrid e comunica ao Milan, por volta das 18h45, que não pode prosseguir com a contratação de Fofana porque não tem espaço salarial.


O ex-Monaco fica à espera de uma ligação de última hora, que chega por volta das 19h15: do outro lado da linha está o Sevilla, e o "sim" vem imediatamente, há pouco tempo para cumprir todas as etapas burocráticas. Esses 45 minutos mudam a história da temporada de Fofana, que agora pode fazer a diferença na Espanha. E se o bom dia se vê pela manhã...

  • Estreia convincente

    O Sevilla precisava contratar um meio-campista necessariamente no último dia da janela de transferências, mas, com um orçamento limitado, não tinha planos tão ambiciosos. Mas o mercado também proporciona esse tipo de história, com trens que precisam ser pegos às pressas e que podem mudar a história: Fofana assinou com o clube andaluz por empréstimo sem custos e com mais de 50% do salário pago pelo Milan.

    A estreia em La Liga aconteceu em 6 de setembro, no campo do Espanyol: entrando a meia hora do fim, Fofana esteve perto do gol e, no geral, teve uma atuação muito convincente no 1 a 1 final.

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  • Melhor em campo contra o Valencia

    O ponto de exclamação no início da aventura de Fofana na La Liga chegou ontem, na vitória do Sevilla por 1 a 0 sobre o Valencia: escalado desde o início, o ex-Monaco teve uma atuação de alto nível, como o melhor em campo.

    Os dados coletados são emblemáticos: 90% de precisão nos passes, 100% de acerto nos passes longos, 6 recuperações na fase defensiva, 8 recuperações de bola e 3 finalizações no alvo no total. Fofana foi premiado por todos os principais jornais esportivos espanhóis com nota 7.

  • Torcedores entusiasmados com Fofana

    "Atuação completa", "Contratamos um grande meio-campista" são dois dos comentários mais frequentes no X por parte dos torcedores do Sevilla. Fofana já entrou no coração dos torcedores andaluzes, o futuro ainda está todo por ser escrito. Milan e Sevilla fecharam a operação por empréstimo seco porque não houve tempo para chegar a um acordo sobre a avaliação correta da opção de compra, mas não está descartado que os dois clubes voltem a conversar no fim da temporada.

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