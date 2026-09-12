O verão de Youssouf Fofana foi uma verdadeira montanha-russa de emoções: do desejo de voltar a jogar no meio-campo com Amorim à decisão do técnico português de excluí-lo de seu projeto técnico justamente a 3 semanas do início da temporada.

O ex-Monaco, depois de refletir longamente sobre a proposta do Galatasaray, havia se comprometido com o Lyon, mas no último dia da janela de transferências aconteceu literalmente de tudo: às 13h o Milan chega a um acordo com o clube francês para a divisão do salário do jogador nascido em 1999. Negócio fechado? Nem pensar, porque o Lyon não consegue concluir a venda de Tagliafico ao Atlético de Madrid e comunica ao Milan, por volta das 18h45, que não pode prosseguir com a contratação de Fofana porque não tem espaço salarial.





O ex-Monaco fica à espera de uma ligação de última hora, que chega por volta das 19h15: do outro lado da linha está o Sevilla, e o "sim" vem imediatamente, há pouco tempo para cumprir todas as etapas burocráticas. Esses 45 minutos mudam a história da temporada de Fofana, que agora pode fazer a diferença na Espanha. E se o bom dia se vê pela manhã...