Milan faz contato com os agentes de Maza: o meia-atacante do Bayer Leverkusen agrada a Amorim e Gardiner

Operação criatividade. O Milan quer acrescentar qualidade a uma linha de três meias que conta com um talento em fase de ascensão como Alphadio Cissé e dois nomes de peso como Christian Pulisic e Christopher Nkunku. No jogo das combinações, falta outro meia-atacante, um camisa 10 puro.





Depois de ver o alvo Karetsas (que foi para o Borussia Dortmund) escapar, Almstadt está avaliando vários perfis com as indicações de Gardiner e o aval de Amorim. Entre Soulè e Nwaneri, também aparece um antigo alvo da diretoria do Milan: Ibrahim Maza, jogador da seleção argelina que completará 21 anos em novembro.





No verão passado, o Diabo havia negociado por muito tempo com o Hertha Berlim pelo talento norte-africano, mas no fim o Bayer Leverkusen levou a melhor com um investimento de cerca de 12 milhões de euros mais bônus.