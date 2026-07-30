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Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

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Milan faz contato com os agentes de Maza: o meia-atacante do Bayer Leverkusen agrada a Amorim e Gardiner

Milan
I. Maza
Mercado da bola
Bayer Leverkusen

O argelino Maza está no radar do Milan desde os tempos em que vestia a camisa do Hertha Berlim

Operação criatividade. O Milan quer acrescentar qualidade a uma linha de três meias que conta com um talento em fase de ascensão como Alphadio Cissé e dois nomes de peso como Christian Pulisic e Christopher Nkunku. No jogo das combinações, falta outro meia-atacante, um camisa 10 puro.


Depois de ver o alvo Karetsas (que foi para o Borussia Dortmund) escapar, Almstadt está avaliando vários perfis com as indicações de Gardiner e o aval de Amorim. Entre Soulè e Nwaneri, também aparece um antigo alvo da diretoria do Milan: Ibrahim Maza, jogador da seleção argelina que completará 21 anos em novembro.


No verão passado, o Diabo havia negociado por muito tempo com o Hertha Berlim pelo talento norte-africano, mas no fim o Bayer Leverkusen levou a melhor com um investimento de cerca de 12 milhões de euros mais bônus.

  • Agrada muito ao AC Milan

    Maza é um jogador de quem o Milan gosta muito porque tem recursos, sabe ler antes dos outros o desenvolvimento da jogada, tem uma inteligência tática fora do comum e ótimo timing para infiltrar na área. Amorim aprovou esse tipo de perfil também porque estamos falando de um garoto ainda muito jovem e com ampla margem de evolução. Sua primeira temporada no Bayer Leverkusen superou até as expectativas mais otimistas: Maza jogou muito (44 partidas, N.D.R.) e contribuiu de forma significativa na fase ofensiva, com 5 gols e 6 assistências.

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  • Contato com os agentes

    A Casa Milan tem sido um vaivém de agentes e intermediários nos últimos dias. Nas últimas horas, Almstadt teve uma longa conversa com um representante da Stellar justamente sobre Maza (o mesmo que está conduzindo a questão de Leao com o Fenerbahce) para entender se há margem para abrir uma negociação com o Bayer Leverkusen.

  • CUSTOS ALTOS

    Para o novo técnico do Bayer Leverkusen, Carlos Martinez Novel, El Maza é um jogador importante em quem pretende apostar na próxima temporada. O Milan entendeu que, pelo argelino, os custos seriam altos pelos direitos econômicos, e fala-se em uma avaliação superior a 40 milhões de euros. Nos próximos dias, as partes voltarão a conversar para entender se há margem para tentar avançar em uma possível negociação.

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