O Milan está trabalhando intensamente em vista do delicado confronto no Olimpico contra a Lazio. Allegri terá que abrir mão de Rabiot, suspenso, e pensa em Ricci como substituto: o ex-jogador do Torino está claramente à frente na disputa com Jashari. No ataque, tudo aponta para a confirmação da dupla formada por Christian Pulisic e Rafael Leão, com Fullkrug pronto para entrar em campo. O Milan será acompanhado no Olimpico por mais de 10 mil torcedores rossoneri, prontos para apoiar o Diavolo na difícil, mas possível, recuperação na disputa pelo Scudetto.
Milan: Estupinan à frente de Bartesaghi: veja as decisões de Allegri para o jogo contra a Lazio
ESTUPINAN A CAMINHO DA CONFIRMAÇÃO
A escolha mais delicada que Allegri precisa resolver de cara para o jogo contra a Lazio continua sendo a do quinto jogador na lateral esquerda. Neste momento, o técnico de Livorno parece inclinado a dar preferência ao herói do clássico, Estupinan, que, portanto, parte com vantagem na disputa com Bartesaghi. Há grande curiosidade em relação à escolha também pelo que isso mudaria em termos táticos: o equatoriano é decididamente mais seguro na fase de posse de bola do que quando precisa defender; com ele em campo (e sem Rabiot, nota do editor), o Diavolo seria menos equilibrado e mais ofensivo.
