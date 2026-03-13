Milan: Estupinan à frente de Bartesaghi: veja as decisões de Allegri para o jogo contra a Lazio

A escolha mais delicada que Allegri precisa resolver de cara para o jogo contra a Lazio continua sendo a do quinto jogador na lateral esquerda. Neste momento, o técnico de Livorno parece inclinado a dar preferência ao herói do clássico, Estupinan, que, portanto, parte com vantagem na disputa com Bartesaghi. Há grande curiosidade em relação à escolha também pelo que isso mudaria em termos táticos: o equatoriano é decididamente mais seguro na fase de posse de bola do que quando precisa defender; com ele em campo (e sem Rabiot, nota do editor), o Diavolo seria menos equilibrado e mais ofensivo.