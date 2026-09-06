Nas duas primeiras partidas do campeonato, contra Torino e Venezia, ele ficou apenas vendo os companheiros vencerem do banco de reservas. Diego Moreira foi escalado de surpresa por Ruben Amorim no lugar de um ótimo Samuel Chukwueze em uma partida de estreia certamente complicada, na casa de uma Juventus que chegava ao compromisso com o vento a favor depois dos 6 pontos somados nas duas primeiras rodadas.