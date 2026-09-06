Nas duas primeiras partidas do campeonato, contra Torino e Venezia, ele ficou apenas vendo os companheiros vencerem do banco de reservas. Diego Moreira foi escalado de surpresa por Ruben Amorim no lugar de um ótimo Samuel Chukwueze em uma partida de estreia certamente complicada, na casa de uma Juventus que chegava ao compromisso com o vento a favor depois dos 6 pontos somados nas duas primeiras rodadas.
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Milan, estreia de Moreira como titular: o ex-Strasburgo vai mal, mas tem várias atenuantes
ADIADO
Do ponto de vista físico Moreira demonstrou estar em boa condição, correu bastante tanto com quanto sem a bola. Ainda precisam ser revistos tanto as escolhas quanto o entrosamento com os companheiros: muitos erros de medida e pouca coragem para buscar o um contra um, que segue sendo a melhor característica do seu repertório.
AS NOTAS
Moreira 5: as atenuantes do caso certamente não faltam, porque estamos falando de um garoto muito jovem que chegou à Itália há cerca de vinte dias e está fazendo sua estreia com a camisa do AC Milan. A dele, porém, é uma atuação à qual falta praticamente tudo: personalidade, um contra um e cruzamentos. Reprovado.
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