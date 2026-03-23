Milan entra em contato com o Fulham: caminha-se para a rescisão do contrato de Chukwueze, valor previsto a receber

A notícia recebida nos últimos dias pelo Milan é extraoficial e ainda não definitiva; por isso, na Via Aldo Rossi aguardam os próximos passos. Com a esperança de que as intenções se transformem logo em assinaturas nos contratos. Furlani estava convencido de que a transferência de Chukwueze para o Fulham seria uma operação vantajosa para ambas as partes, considerando que a visibilidade da Premier League poderia relançar um jogador que vinha de duas temporadas decepcionantes com a camisa rossonera. O Milan, agora, começa a fazer as contas: Chukwueze renderá um valor de 24 milhões de euros, que, com os bônus, pode chegar a 28 milhões.