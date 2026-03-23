Samuel Chukwueze e o Milan estão prestes a se despedir, desta vez de forma definitiva. O lateral nigeriano renasceu literalmente em Londres com a camisa do Fulham, onde encontrou dois companheiros da seleção nacional, Calvin Bassey e Alex Iwobi, e conquistou a confiança de todo o clube. Agora, os Cottagers estão cada vez mais convencidos de que vão exercer, no próximo mês de junho, o direito de resgate do Milan.
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Milan entra em contato com o Fulham: caminha-se para a rescisão do contrato de Chukwueze, valor previsto a receber
CONTATO COM O FULHAM
Os dois gols marcados contra o Manchester City em 2 de dezembro são, sem dúvida, o ponto alto de uma trajetória positiva no geral. Chukwueze ficaria muito feliz em permanecer no Fulham também na próxima temporada e já manifestou sua disponibilidade, em princípio, à diretoria do clube inglês. Chegam confirmações sobre o que foi publicado pela Gazzetta dello Sport: nos últimos dias, o agente que conduziu a negociação no verão passado informou ao Milan da intenção do Fulham de exercer o direito de resgate pelo ex-jogador do Villarreal.
QUANTO O MILAN ARRECADA
A notícia recebida nos últimos dias pelo Milan é extraoficial e ainda não definitiva; por isso, na Via Aldo Rossi aguardam os próximos passos. Com a esperança de que as intenções se transformem logo em assinaturas nos contratos. Furlani estava convencido de que a transferência de Chukwueze para o Fulham seria uma operação vantajosa para ambas as partes, considerando que a visibilidade da Premier League poderia relançar um jogador que vinha de duas temporadas decepcionantes com a camisa rossonera. O Milan, agora, começa a fazer as contas: Chukwueze renderá um valor de 24 milhões de euros, que, com os bônus, pode chegar a 28 milhões.