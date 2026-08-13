Gerry Cardinale em Milanello de helicóptero, para decidir os rumos do Milan. O número um da RedBird, como antecipado nos últimos dias, chegou ao centro de treinamento de Carnago para se encontrar com o elenco e o treinador.
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Milan, encontro entre Cardinale e Amorim: saem Fofana, Tomori e Nkunku. Ficam Loftus-Cheek e Musah, a garantia de Cardinale
O tempo das escolhas
Hoje foi o dia das escolhas, como Amorim havia anunciado: chegou uma decisão definitiva sobre quem pode permanecer e quem, por outro lado, terá de deixar o Milan, além de um balanço do mercado de transferências, que, depois das chegadas de Ramos e Gila, viveu um longo momento de pausa e agora precisa ser retomado nas últimas duas semanas de agosto, para dar forma definitiva ao Milan.
De saída e de chegada
O técnico português havia dito isso durante a entrevista coletiva de apresentação: antes de tomar qualquer tipo de decisão, teria primeiro de avaliar pessoalmente os jogadores à disposição. Amorim, portanto, expôs suas ideias e suas decisões à diretoria, mas a última palavra é sempre de Gerry Cardinale.
A lista dos excedentes
O treinador português teve um mês para trabalhar em contato próximo com a maior parte dos jogadores, entre Milanello e a turnê, e assim chegou às conclusões, comunicando claramente ao dono do Milan e aos dirigentes, Almstadt em primeiro lugar, quais são os jogadores que, segundo ele, não são úteis para as suas ideias de jogo.
Os nomes conhecidos são os de Odogu, Tomori e Fofana, fora do projeto e livres para encontrar outra solução, enquanto, um pouco de surpresa, também surgiu o nome de Christopher Nkunku, no mercado depois de ter chegado ao Milan há apenas um ano por 37 milhões de euros. Agora ele está na shortlist das saídas: esses jogadores estão de saída e já se trabalha para encontrar a melhor solução para uma transferência, tanto que não treinam nem treinarão com os companheiros e não serão convocados para o amistoso com o Manchester United no Ferragosto. Há também outros jogadores potencialmente de saída, como Filippo Terracciano, Estupinan e Santi Gimenez.
Nestas semanas, por outro lado, convenceram o português e, portanto, vão permanecer tanto Loftus-Cheek quanto Musah.
CHEGANDO
No que diz respeito às contratações, Amorim recebeu garantias de que Cardinale comprará os jogadores pedidos pelo técnico, independentemente de como e quando serão vendidos aqueles que estão fora do projeto. A equipe de mercado do Milan está trabalhando tanto nas chegadas quanto nas saídas.
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