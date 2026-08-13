O treinador português teve um mês para trabalhar em contato próximo com a maior parte dos jogadores, entre Milanello e a turnê, e assim chegou às conclusões, comunicando claramente ao dono do Milan e aos dirigentes, Almstadt em primeiro lugar, quais são os jogadores que, segundo ele, não são úteis para as suas ideias de jogo.





Os nomes conhecidos são os de Odogu, Tomori e Fofana, fora do projeto e livres para encontrar outra solução, enquanto, um pouco de surpresa, também surgiu o nome de Christopher Nkunku, no mercado depois de ter chegado ao Milan há apenas um ano por 37 milhões de euros. Agora ele está na shortlist das saídas: esses jogadores estão de saída e já se trabalha para encontrar a melhor solução para uma transferência, tanto que não treinam nem treinarão com os companheiros e não serão convocados para o amistoso com o Manchester United no Ferragosto. Há também outros jogadores potencialmente de saída, como Filippo Terracciano, Estupinan e Santi Gimenez.





Nestas semanas, por outro lado, convenceram o português e, portanto, vão permanecer tanto Loftus-Cheek quanto Musah.