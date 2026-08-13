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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

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Milan, encontro entre Cardinale e Amorim: eis a lista dos excedentes, e, de surpresa, há também Nkunku. Cardinale garante as contratações

Milan

Dia decisivo para o mercado e o futuro do Milan: é o momento das escolhas, de entrada e de saída.

Gerry Cardinale em Milanello de helicóptero, para decidir os rumos do Milan. O número um da RedBird, como antecipado nos últimos dias, chegou ao centro de treinamento de Carnago para se encontrar com o time e o treinador.



  • O tempo das escolhas

    Hoje foi o dia das escolhas, como Amorim havia anunciado: chegou uma decisão definitiva sobre quem pode permanecer e quem, por outro lado, terá de deixar o Milan, além de um balanço sobre o mercado de entradas, que, após as chegadas de Ramos e Gila, viveu um longo momento de pausa e agora precisa ser retomado nas últimas duas semanas de agosto, para dar forma definitiva ao Milan.




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  • Saídas e chegadas

    O técnico português havia dito isso durante a coletiva de apresentação: antes de tomar qualquer tipo de decisão, teria primeiro de avaliar pessoalmente os jogadores à disposição. Amorim, portanto, apresentou suas ideias e suas decisões à diretoria, mas a palavra final é sempre de Gerry Cardinale.

  • A lista dos excedentes

    O técnico português teve um mês para trabalhar de perto com a maior parte dos jogadores, entre Milanello e a turnê, e por isso chegou às suas conclusões, comunicando claramente ao proprietário do Milan e aos dirigentes, Almstadt em primeiro lugar, quais são os jogadores que, na opinião dele, não são úteis para as suas ideias de jogo.


    Os nomes conhecidos são os de Odogu, Tomori e Fofana, fora do projeto e livres para encontrar outra solução, enquanto, um pouco de surpresa, também foi citado Christopher Nkunku, no mercado depois de ter chegado ao Milan há apenas um ano por nada menos que 37 milhões de euros. Agora ele está na shortlist das saídas: esses jogadores estão de saída e já se trabalha para encontrar a melhor solução para uma transferência, tanto que não treinam e não treinarão com os companheiros e não serão convocados para o amistoso com o Manchester United no Ferragosto. Há também outros jogadores potencialmente de saída, como Filippo Terracciano, Estupinan e Santi Gimenez.

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  • Chegadas

    No que diz respeito às contratações, Amorim recebeu garantias de que Cardinale comprará os jogadores pedidos pelo técnico, independentemente de como e quando serão vendidos aqueles que estão fora dos planos. A equipe de mercado do Milan está trabalhando tanto nas chegadas quanto nas saídas.

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