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cm grafica leao milan perth
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Milan: encontro cara a cara entre Leão e Cardinale está marcado para o início da semana; será tudo ou nada

Milan
R. Leao

O dono do AC Milan quer encerrar qualquer possível polêmica em um encontro cara a cara. Se quiser sair, Leao terá de apresentar uma oferta válida.

Rafael Leao até o momento não está entre os jogadores que Ruben Amorim considera entre aqueles a serem cortados e colocados no mercado. O nome do português não foi citado pelo técnico do Milan no encontro realizado hoje em Milanello com o proprietário do Milan Gerry Cardinale, que mais uma vez chegou de helicóptero e saiu com ideias claras sobre o futuro técnico da equipe.

Ainda assim, o caso que tem como protagonista o ex-Lille hoje ainda não pode ser definido como encerrado e, consequentemente, será necessário um último passo oficial entre as partes, uma reunião direta com a diretoria, para esclarecer de uma vez por todas a situação.


  • CARA A CARA PROGRAMADO

    Segundo informação da Sky Sport, no início da próxima semana Rafael Leao vai se encontrar pessoalmente com Gerry Cardinale. Um encontro cara a cara solicitado justamente pelo número um do fundo RedBird Capitals, que controla o Milan, para tentar colocar um ponto final no caso envolvendo as declarações passadas, mas sobretudo o presente e o futuro do português.

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  • Dentro ou fora? E em que condições?

    Cardinale vai reiterar a Leao que o objetivo terá de ser encontrar uma solução que deixe todos de acordo e que seja ou preta ou branca.

    Se for adeus (apesar de um mercado que até agora não satisfez a vontade de mudança de ares do português), terá de ser por uma oferta de 50-60 milhões que atenda às exigências do clube.

    Se for permanência, então a reintegração completa ao elenco do Milan terá de ser definitiva, com os devidos esclarecimentos não só com o clube, mas também com os companheiros pelo que aconteceu nos últimos 4 meses.



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