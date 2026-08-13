Rafael Leao até o momento não está entre os jogadores que Ruben Amorim considera entre aqueles a serem cortados e colocados no mercado. O nome do português não foi citado pelo técnico do Milan no encontro realizado hoje em Milanello com o proprietário do Milan Gerry Cardinale, que mais uma vez chegou de helicóptero e saiu com ideias claras sobre o futuro técnico da equipe.

Ainda assim, o caso que tem como protagonista o ex-Lille hoje ainda não pode ser definido como encerrado e, consequentemente, será necessário um último passo oficial entre as partes, uma reunião direta com a diretoria, para esclarecer de uma vez por todas a situação.



