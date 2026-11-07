Entre os vários empréstimos acertados pela diretoria do Milan pela Europa, o que gera dúvidas é o de David Odogu ao Toulouse. O jovem zagueiro alemão, transferido no verão para o clube irmão Toulouse com o objetivo de ganhar experiência e minutos valiosos em um campeonato competitivo como a Ligue 1, não consegue espaço. Não faltavam condições para uma passagem bem-sucedida, inclusive pelo fato de o clube francês pertencer ao mesmo grupo RedBird, mas a realidade é que ele não disputou um minuto sequer no campeonato. O técnico Jens Bertel Askou não conta com o ex-zagueiro do Wolfsburg.
Milan, empréstimo de David Odogu ao Toulouse pode terminar já em janeiro: zero minutos em campo e clubes avaliam encerrar o acordo ainda em janeiro
CONTATOS EM ANDAMENTO
Desde o início da temporada, Oodogu alternou entre o banco de reservas e as arquibancadas. Não foi relacionado em três ocasiões e perdeu o último compromisso contra o Strasbourg por estar com febre. O jogador nascido em 2006 não está satisfeito com a situação e já teria pedido para sair.
Segundo o site que acompanha o clube francês LesViolets.com, com confirmação da redação alemã da Sky, nos últimos dias houve intensas conversas entre a diretoria do Milan e os dirigentes do Toulouse para discutir o futuro do zagueiro nascido em 2006.
INVESTIMENTO DE 6 MILHÕES MAIS BÔNUS
Salvo surpresas, Odogu voltará ao clube, e o Milan buscará um novo destino para ele na segunda metade da temporada. A esperança é encontrar um clube que aposte com convicção naquele que era considerado um dos jovens mais interessantes do futebol alemão.
O Milan precisa evitar o desperdício do investimento de 6 milhões mais 3 milhões em bônus feito no verão de 2025 para contratá-lo junto ao Wolfsburg.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.