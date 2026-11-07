Desde o início da temporada, Oodogu alternou entre o banco de reservas e as arquibancadas. Não foi relacionado em três ocasiões e perdeu o último compromisso contra o Strasbourg por estar com febre. O jogador nascido em 2006 não está satisfeito com a situação e já teria pedido para sair.

Segundo o site que acompanha o clube francês LesViolets.com, com confirmação da redação alemã da Sky, nos últimos dias houve intensas conversas entre a diretoria do Milan e os dirigentes do Toulouse para discutir o futuro do zagueiro nascido em 2006.