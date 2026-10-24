Milan, emergência total para Udine: Rabiot, Moreira e Gila ficam em casa por problemas musculares

O Milan vive uma emergência total: além dos habituais desfalques de Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Pietro Terracciano, o técnico Amorim também terá de ficar sem três jogadores importantes amanhã, em Udine. Não serão convocados Adrien Rabiot, Diego Moreira e Mario Gila.





Adrien Rabiot: fadiga na panturrilha direita

Diego Moreira: fadiga no músculo flexor esquerdo

Mario Gila: inflamação por sobrecarga no tornozelo esquerdo