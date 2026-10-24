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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Milan, emergência total para Udine: Rabiot, Moreira e Gila ficam em casa por problemas musculares

Milan
Campeonato Italiano
A. Rabiot
D. Moreira
M. Gila
Udinese x Milan

Milan, três desfalques importantes para Amorim: Gila, Rabiot e Moreira ficam em casa por problemas musculares

Notícias muito negativas chegam de Milanello para Amorim e o Milan: contra a Udinese, no Blue Energy Stadium, a equipe estará em situação de emergência total. No último treino antes da partida, Rabiot, Gila e Moreira tiveram de parar. Nenhum dos três jogadores foi relacionado para o jogo de amanhã.

  • O BOLETIM

    O Milan vive uma emergência total: além dos habituais desfalques de Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Pietro Terracciano, o técnico Amorim também terá de ficar sem três jogadores importantes amanhã, em Udine. Não serão convocados Adrien Rabiot, Diego Moreira e Mario Gila.


    Adrien Rabiot: fadiga na panturrilha direita
    Diego Moreira: fadiga no músculo flexor esquerdo 
    Mario Gila: inflamação por sobrecarga no tornozelo esquerdo

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