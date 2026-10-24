Notícias muito negativas chegam de Milanello para Amorim e o Milan: contra a Udinese, no Blue Energy Stadium, a equipe estará em situação de emergência total. No último treino antes da partida, Rabiot, Gila e Moreira tiveram de parar. Nenhum dos três jogadores foi relacionado para o jogo de amanhã.
Getty Images Sport
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Milan, emergência total para Udine: Rabiot, Moreira e Gila ficam em casa por problemas musculares
O BOLETIM
O Milan vive uma emergência total: além dos habituais desfalques de Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Pietro Terracciano, o técnico Amorim também terá de ficar sem três jogadores importantes amanhã, em Udine. Não serão convocados Adrien Rabiot, Diego Moreira e Mario Gila.
Adrien Rabiot: fadiga na panturrilha direita
Diego Moreira: fadiga no músculo flexor esquerdo
Mario Gila: inflamação por sobrecarga no tornozelo esquerdo
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