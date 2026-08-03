Milan: eis o motivo do silêncio de Ibrahimovic nas redes sociais sobre Baresi e de sua provável ausência no funeral

Zlatan Ibrahimovic não estará presente no funeral de Franco Baresi que será realizado amanhã, às 11h, em Sant’Ambrogio, salvo uma mudança de ideia de última hora. A ausência de uma mensagem sua nas redes sociais para lembrar o histórico capitão do Milan criou diversas polêmicas nas últimas horas, e o Milannews.it explicou o motivo dessa escolha, recordando que o mesmo já havia acontecido por ocasião das mortes de Mino Raiola e de Silvio Berlusconi.





Lê-se no Milannews.it: "Zlatan, depois da morte por leucemia do irmão mais velho Sapko, ocorrida em 2014, adotou um caminho muito pessoal no que diz respeito ao luto. Indo totalmente na contramão do personagem público, do garoto-propaganda, do dirigente, existe o Ibra pessoa e a sua maneira de lidar com essas situações. Concordamos plenamente com o fato de que, por Franco Baresi, pelo que ele representa para o Milan, Zlatan provavelmente deveria/poderia ter aberto uma exceção, mas com toda probabilidade não fará isso.

Na basílica de Sant’Ambrogio, a mesma na qual foi homenageado um dos grandes capitães da história do Milan, Cesare Maldini, estarão presentes muitos ex-companheiros e amigos de Kaiser Franz, o clube com seus funcionários e o proprietário Gerry Cardinale , mas também as instituições da cidade de Milão, à frente delas o prefeito Giuseppe Sala".