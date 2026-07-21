Milan, eis a segunda camisa branca para a temporada 2026-27: “Depois de Istambul, vem sempre Atenas”. Pulisic e Modric no vídeo de apresentação

O AC Milan e a PUMA apresentam o uniforme de visitante da temporada 2026/27. Branco clássico, a cor das grandes ocasiões. Uma camisa que carrega consigo a mentalidade vencedora do clube: a perseverança de quem transforma cada tropeço em um impulso para voltar à vitória.





Essa vocação é capaz de transformar cada obstáculo em um novo ponto de partida, um conceito que os milanistas resumem em uma única frase: “Depois de Istambul, há sempre Atenas”. Poucas palavras gravadas nas costas da camisa, abaixo da gola, que unem aqueles que atravessaram a luz de Atenas após a escuridão de Istambul e aqueles que hoje herdam esse legado.





Quem dá rosto e voz à campanha é Filippo Inzaghi, protagonista da final de 2007. Em sua carreira no Rossonero, ele encarnou a mentalidade que o clube sempre carregou consigo: a preparação obsessiva, a sede de vitória, a capacidade de transformar cada derrota em um recomeço. Sua história, hoje, é a prova de que essa atitude atravessa as épocas e as supera.