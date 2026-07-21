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Milan, eis a segunda camisa branca para a temporada 2026-27: “Depois de Istambul, vem sempre Atenas”. Pulisic e Modric no vídeo de apresentação

Milan
Campeonato Italiano
C. Pulisic
L. Modric
M. Gabbia
D. Bartesaghi

O Milan apresenta o uniforme de visitante para a temporada 2026-27. A referência é à conquista da Liga dos Campeões de 2007, em Atenas, contra o Liverpool, dois anos após a dolorosa derrota em Istambul, também contra os Reds.

O AC Milan e a PUMA apresentam o uniforme de visitante da temporada 2026/27. Branco clássico, a cor das grandes ocasiões. Uma camisa que carrega consigo a mentalidade vencedora do clube: a perseverança de quem transforma cada tropeço em um impulso para voltar à vitória.


Essa vocação é capaz de transformar cada obstáculo em um novo ponto de partida, um conceito que os milanistas resumem em uma única frase: “Depois de Istambul, há sempre Atenas”. Poucas palavras gravadas nas costas da camisa, abaixo da gola, que unem aqueles que atravessaram a luz de Atenas após a escuridão de Istambul e aqueles que hoje herdam esse legado.


Quem dá rosto e voz à campanha é Filippo Inzaghi, protagonista da final de 2007. Em sua carreira no Rossonero, ele encarnou a mentalidade que o clube sempre carregou consigo: a preparação obsessiva, a sede de vitória, a capacidade de transformar cada derrota em um recomeço. Sua história, hoje, é a prova de que essa atitude atravessa as épocas e as supera.

  • NOVOS SUCESSOS A SEREM CONQUISTADOS EM CAMPO

    Cada elemento do kit reforça essa mensagem. Os detalhes dourados e a coroa de louros que envolve o brasão são os símbolos de uma história de conquistas que o AC Milan deseja continuar a escrever em campo. A determinação de quem não conhece a rendição ganha forma na inscrição em grego contemporâneo — “Δύναμη Ψυχής”, ou seja, “Dýnami Psychís” — presente na parte interna da gola da versão Authentic, assim como na asa da fênix que emerge da trama do tecido: símbolos de uma jornada que nunca termina e se fortalece a cada nova oportunidade.

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  • UMA CAMISA QUE HONRA A HISTÓRIA DO MILAN

    Maikel Oettle, diretor de receitas do AC Milan, comentou: “Esta camisa reúne, em cada um de seus elementos, a identidade e a mentalidade que o clube expressa há mais de um século. O branco é a cor com a qual essa essência se revelou ao mundo ao longo dos anos, e vesti-la hoje significa carregar consigo uma história que continua a ser escrita. Significa se identificar com uma forma de ser que pertence tanto àqueles que viveram nossas noites mais importantes quanto àqueles que as herdam”.

    Dominique Gauthier, vice-presidente de esportes coletivos da PUMA, declarou: “A história que esta camisa conta é uma das mais marcantes do futebol europeu. Este clube sempre encontrou uma maneira de se reerguer quando mais importava, e queríamos que esta camisa levasse adiante esse espírito. A asa da fênix, a coroa de louros, as inscrições: cada elemento tem um significado. Estamos orgulhosos de ter criado algo que honra o que este clube provou ser capaz de ser”.

  • CAMISETA EM DUAS VERSÕES

    A versão Authentic é confeccionada com o tecido ULTRAWEAVE da PUMA, um material de alto desempenho ultraleve projetado para garantir liberdade de movimento e alto desempenho, com as tecnologias dryCELL e ThermoAdapt para a regulação da temperatura corporal. A versão Replica traz a mesma identidade e estética para o dia a dia, utilizando 95% de poliéster reciclado obtido a partir de resíduos têxteis graças à tecnologia RE:FIBRE.


    O novo uniforme Away 2026/27 estará disponível a partir de 21 de julho nas lojas oficiais do AC Milan, no site store.acmilan.com, no puma.com e em revendedores selecionados em todo o mundo.

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  • MODRIC, PULISIC E OS “MILANISTAS”

    Além de Filippo Inzaghi, protagonista da final de Atenas vencida por 2 a 1 contra o Liverpool, participam do vídeo de apresentação dois jovens que cresceram nas categorias de base do Rossonero, ou seja, Matteo Gabbia e Davide Bartesaghi, além de Luka Modric e Christian Pulisic. O primeiro decidiu prolongar sua trajetória no Milan até 2027 (a assinatura do contrato deve ocorrer ainda esta semana); o americano, apesar do interesse da Major League Soccer e, mais especificamente, do New York City, é intocável para Amorim e Cardinale e, salvo surpresas, permanecerá no Milan também no próximo ano.

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