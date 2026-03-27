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Parma Calcio 1913 v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Milan e Juventus interessadas em Pellegrino? “Não sei por quanto tempo ficarei no Parma, não penso no futuro”

Milan
Juventus
M. Pellegrino
Parma
Mercado da bola

O futuro do atacante volta a ser tema de discussão, e ele não descarta a possibilidade de deixar o Parma.

Mateo Pellegrino é uma das surpresas mais agradáveis deste campeonato entre as equipes que lutam contra o rebaixamento. O atacante argentino do Parma, que passou pelas categorias de base do Inter quando jovem, vem tendo uma temporada notável na área de gol, atraindo a atenção de muitos clubes de ponta, incluindo o Milan, da Itália.


O artilheiro nascido em 2001, porém, não pensa no momento em seu futuro e confirmou isso à margem de um evento realizado hoje no estádio Tardini, onde, além de confirmar sua felicidade vestindo a camisa do Parma, também reiterou que, mais cedo ou mais tarde, haverá uma despedida.


  • FELICE NO PARMA

    "Já se passou um ano desde que cheguei, e o tempo passou muito rápido. Estou feliz por ter conseguido realizar tudo o que fiz neste ano, com a ajuda dos meus companheiros. Os torcedores gostam de mim, e isso é a coisa mais bonita que existe no futebol. Só sei que estou muito feliz e me sinto muito à vontade aqui em Parma”

    • Publicidade

  • "NÃO SEI POR QUANTO TEMPO VOU FICAR"

    "Por quanto tempo vou ficar em Parma? Estou tranquilo, não gosto de pensar muito no futuro porque assim se perde a beleza do momento. Hoje, meu foco está no treino de amanhã. Ainda não sei por quanto tempo vou ficar aqui."

  • Os cruzamentos e os gols de cabeça

    "Se conseguirmos receber mais cruzamentos em condições melhores, para mim é melhor, porque esse é um ponto em que sou forte. Tenho que tentar marcar gols também de outras maneiras. O Strefezza trouxe criatividade; acho que agora criamos um pouco mais de oportunidades. Talvez isso não tenha ficado evidente nos últimos jogos, mas, no geral, desde a chegada dele, melhoramos nesse aspecto."

  • O MILAN E A JUVENTUS ESTÃO DE OLHO NELE

    Nas últimas semanas, Pellegrino tem sido cortejado tanto pelo Milan quanto pela Juventus. Ambos os clubes vão concluir, ou tentar concluir, uma revolução no setor ofensivo neste verão e, dependendo das saídas, tentarão incorporar ao elenco um centroavante puro, jovem e com um físico imponente. O argentino, que chegou ao Parma há um ano por “apenas” 2 milhões de euros, tem hoje um custo acessível para os nossos principais clubes e, consequentemente, será acompanhado de perto de vista do verão.