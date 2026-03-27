Milan e Juventus interessadas em Pellegrino? “Não sei por quanto tempo ficarei no Parma, não penso no futuro”

Mateo Pellegrino é uma das surpresas mais agradáveis deste campeonato entre as equipes que lutam contra o rebaixamento. O atacante argentino do Parma, que passou pelas categorias de base do Inter quando jovem, vem tendo uma temporada notável na área de gol, atraindo a atenção de muitos clubes de ponta, incluindo o Milan, da Itália.





O artilheiro nascido em 2001, porém, não pensa no momento em seu futuro e confirmou isso à margem de um evento realizado hoje no estádio Tardini, onde, além de confirmar sua felicidade vestindo a camisa do Parma, também reiterou que, mais cedo ou mais tarde, haverá uma despedida.



