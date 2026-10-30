Mesmo considerando apenas os 13 milhões de euros para cada clube, sem levar em conta o total de 26 milhões, a receita das duas equipes já é recorde na Itália.

A New Balance, por exemplo, paga 2,4 milhões de euros por temporada à Atalanta pelos direitos de nome do estádio em Bérgamo; a Bluenergy paga 1 milhão de euros por ano pelo estádio da Udinese. Já no acordo mais amplo entre Mapei e Sassuolo, não há um valor específico para o estádio, pois o contrato também inclui o patrocínio da camisa e muitas outras ações de patrocínio entre os dois ramos empresariais ligados à família Squinzi.

O caso mais relevante para a comparação, porém, pelo porte do clube, é o da Juventus. Em 2020, a Allianz fechou com o clube um contrato de dez anos no valor de 103,1 milhões de euros, uma média de cerca de 10,3 milhões de euros por ano. Os valores são muito inferiores aos 26 milhões de euros totais pelo Generali Stadium e também ficam abaixo dos 13 milhões de euros anuais recebidos por cada um dos dois clubes. Além disso, o acordo com a Allianz inclui o patrocínio das camisas de treino da equipe, o que reduz ainda mais o valor referente ao estádio.