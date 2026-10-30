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Generali StadiumMilan Inter Generali
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Milan e Inter: quanto vale e quanto tempo dura o acordo com a Generali pelo estádio? Valores recordes na Itália e no topo da Europa

Milan
Inter de Milão

Inter e Milan revelaram o projeto do novo estádio e o contrato de direitos de nome já assinado. Mas qual é a duração do acordo e quanto ele vale?

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A espera finalmente acabou. Inter e Milan, junto com os escritórios de arquitetura Manica e Foster, apresentaram ontem, no Castelo Sforzesco, em Milão, o projeto e a maquete do novo estádio que será compartilhado pelos dois clubes e substituirá o atual Giuseppe Meazza, em San Siro.

Um estádio moderno, de última geração, bonito e funcional para os clubes, que transformará todo o bairro onde será construído. O aspecto mais importante e particular desse projeto serão os naming rights, ou seja, o patrocínio que estampará sua marca no estádio e lhe dará nome: Generali Stadium. Inter e Milan já fecharam um acordo com uma das mais importantes seguradoras italianas e, segundo revelou o Calcio e Finanza, o valor e a duração do acordo já são recordes não só na Itália, mas também na Europa.

  • 650 MILHÕES EM 25 ANOS

    O dado mais peculiar é, antes de tudo, a duração do acordo. A Generali se comprometeu com os naming rights do novo estádio dos dois clubes por nada menos que 25 anos, um prazo recorde para um contrato comercial desse tipo, que normalmente não ultrapassa 5 ou 10 anos.

    O valor a ser desembolsado, segundo o CF, é de cerca de 650 milhões de euros, distribuídos, evidentemente, ao longo de toda a duração do acordo.

    Assim, os dois clubes receberão, em média, 26 milhões de euros por temporada. O valor será dividido entre eles, o que representa cerca de 13 milhões de euros para cada um.

  • RECORDE PARA A ITÁLIA

    Mesmo considerando apenas os 13 milhões de euros para cada clube, sem levar em conta o total de 26 milhões, a receita das duas equipes já é recorde na Itália.

    A New Balance, por exemplo, paga 2,4 milhões de euros por temporada à Atalanta pelos direitos de nome do estádio em Bérgamo; a Bluenergy paga 1 milhão de euros por ano pelo estádio da Udinese. Já no acordo mais amplo entre Mapei e Sassuolo, não há um valor específico para o estádio, pois o contrato também inclui o patrocínio da camisa e muitas outras ações de patrocínio entre os dois ramos empresariais ligados à família Squinzi.

    O caso mais relevante para a comparação, porém, pelo porte do clube, é o da Juventus. Em 2020, a Allianz fechou com o clube um contrato de dez anos no valor de 103,1 milhões de euros, uma média de cerca de 10,3 milhões de euros por ano. Os valores são muito inferiores aos 26 milhões de euros totais pelo Generali Stadium e também ficam abaixo dos 13 milhões de euros anuais recebidos por cada um dos dois clubes. Além disso, o acordo com a Allianz inclui o patrocínio das camisas de treino da equipe, o que reduz ainda mais o valor referente ao estádio.

  • QUASE NO TOPO DA EUROPA

    O valor que entrará nos cofres de Inter e Milan também é muito significativo e está em linha com os acordos de naming rights dos estádios dos principais clubes europeus.

    A Allianz, por exemplo, investe 13 milhões de euros por ano pelos naming rights da Allianz Arena, do Bayern de Munique, em um acordo de dez anos (o mesmo valor anual que as duas equipes de Milão receberão, mas com o dobro do investimento por parte da Generali e duração de 25 anos). Já o Signal Iduna Park garante cerca de 11 milhões de euros ao Bayern de Munique (em um acordo de nove anos).

    Os valores são um pouco mais altos no caso do Spotify Camp Nou, do Barcelona, que tem um acordo até 2034 de cerca de 20 milhões de euros por ano (mas que também inclui patrocínio de camisa e outros direitos comerciais). O Riyadh Air Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid, deve seguir como líder europeu, com um patrocínio entre 250 milhões e 300 milhões de euros ao longo de nove anos, o equivalente a cerca de 28 milhões a 33 milhões de euros recebidos por ano pelo Atlético de Madrid.

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