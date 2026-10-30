A espera finalmente acabou. Inter e Milan, junto com os escritórios de arquitetura Manica e Foster, apresentaram ontem, no Castelo Sforzesco, em Milão, o projeto e a maquete do novo estádio que será compartilhado pelos dois clubes e substituirá o atual Giuseppe Meazza, em San Siro.
Um estádio moderno, de última geração, bonito e funcional para os clubes, que transformará todo o bairro onde será construído. O aspecto mais importante e particular desse projeto serão os naming rights, ou seja, o patrocínio que estampará sua marca no estádio e lhe dará nome: Generali Stadium. Inter e Milan já fecharam um acordo com uma das mais importantes seguradoras italianas e, segundo revelou o Calcio e Finanza, o valor e a duração do acordo já são recordes não só na Itália, mas também na Europa.