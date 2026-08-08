Em uma derrota como a sofrida contra o Chelsea, ainda que em amistoso, com zero finalizações no gol, é muito difícil encontrar pontos positivos. Aqui estão as duas únicas notas minimamente satisfatórias.





MODRIC: ao menos a condição física do croata parece ser boa. Recua até a linha dos defensores para ajudar na saída de bola, às vezes abre os braços porque os companheiros não percebem as orientações. Usa a braçadeira de capitão com orgulho e também será exigido ao máximo neste ano.

COMOTTO: premissa necessária: comete alguns erros técnicos em excesso, mas isso é fruto da condição física ainda não ideal, porque ele já demonstrou ter boa qualidade técnica. Vai bem tanto pela correria e pela entrega quanto pela capacidade de se posicionar sempre de maneira correta.