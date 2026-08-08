A turnê australiana do Milan termina com uma derrota feia e pesada: o Chelsea domina e vence por 3 a 0. Sinais claros e preocupantes para Amorim, que encontra uma equipe atrás do ponto de vista físico e com vários jogadores em involução.
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Milan, dura derrota para o Chelsea: pelo menos 4 jogadores reprovados, poucos pontos positivos para Amorim
TOPO
Em uma derrota como a sofrida contra o Chelsea, ainda que em amistoso, com zero finalizações no gol, é muito difícil encontrar pontos positivos. Aqui estão as duas únicas notas minimamente satisfatórias.
MODRIC: ao menos a condição física do croata parece ser boa. Recua até a linha dos defensores para ajudar na saída de bola, às vezes abre os braços porque os companheiros não percebem as orientações. Usa a braçadeira de capitão com orgulho e também será exigido ao máximo neste ano.
COMOTTO: premissa necessária: comete alguns erros técnicos em excesso, mas isso é fruto da condição física ainda não ideal, porque ele já demonstrou ter boa qualidade técnica. Vai bem tanto pela correria e pela entrega quanto pela capacidade de se posicionar sempre de maneira correta.
FLOP
DE WINTER E GABBIA: espera-se muito mais deles. No mínimo, que marquem na área em vez de deixarem o adversário direto livre para finalizar dentro da área.
CAMARDA: comete três faltas por frustração, não consegue vencer um duelo sequer. Os companheiros o acionam pouco e mal, mas o ex-enfant prodige do Milan não se mostra pronto para adversários como Inter e Chelsea.
ESTUPINAN: não aceitar os 15 milhões do Aston Villa foi um grande erro, um bumerangue que já voltou. O ex-Brighton está sempre atrasado na marcação sobre Neto e não produz nada na fase ofensiva. Um desastre.
LOFTUS-CHEEK: Amorim o escala pela segunda vez consecutiva como titular na linha de três, mas o inglês é totalmente inconsistente. Nunca toma a iniciativa, joga sempre a bola na horizontal para o companheiro mais próximo, sem personalidade.
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