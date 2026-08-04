Amanhã, o Milan terá um teste decididamente mais importante do que o de Glasgow contra o Celtic. Contra a Inter, Amorim espera melhorias da equipe: também haverá espaço para Fofana, que quer convencer o técnico português de olho na próxima temporada. Para o Milan, o ex-Monaco não é inegociável.
Getty Images
Traduzido por
Milan, dois clubes ingleses de olho em Fofana: o preço e a posição do meio-campista francês
Custa 20 milhões
O Milan colocou Fofana no mercado e pede cerca de 20 milhões pelo passe: uma decisão compartilhada também com o agente do ex-Monaco. Até aqui, Crystal Palace e Everton fizeram sondagens, mas o jogador parece inclinado a permanecer no Milan para brigar por seu espaço.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.