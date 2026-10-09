Dezoito anos, uma importante temporada de Série B já nas costas e um contrato recém-renovado até 2031. Um sinal de confiança claro, inequívoco. Christian Comotto é um dos jovens nos quais o Milan decidiu apostar para o presente e, sobretudo, para o futuro. Meio-campista nascido em 2008, filho do ex-zagueiro da Fiorentina e do Torino Gianluca Comotto, voltou ao Milan após o empréstimo ao Spezia e, no verão de 2026, foi integrado ao grupo do time principal. Uma boa pré-temporada antes das dificuldades deste início de temporada. Absolutamente normais e previsíveis, Comotto tem à sua frente na hierarquia dois campeões como Adrien Rabiot e Luka Modric, além do recuperado Yunus Musah. Chama a atenção, porém, em um projeto de valorização, a casa do zero no número de minutos jogados neste primeiríssimo trecho da temporada entre Série A e Europa League. Um número que fez várias equipes ligarem o alerta e já se movimentarem para perguntar ao Milan sobre a possibilidade de uma cessão por empréstimo na janela de transferências de inverno.
Milan, dois clubes da Serie A pediram Comotto para janeiro: Amorim não está convencido e quer mantê-lo no elenco
Monza e Parma interessadas
Comotto é um meio-campista difícil de definir com um único rótulo. Tem físico de volante, qualidade para jogar como meia e, acima de tudo, uma predisposição natural para acompanhar a jogada e infiltrar na área adversária. Nos anos de Primavera do Milan, disputou várias partidas como meia-atacante, com liberdade para levar adiante seu futebol vertical. As características são claras, e agora falta apenas o programa ideal para torná-las mais fortes, melhores e funcionais.
O Parma considera ter o projeto técnico certo para valorizar Comotto e, desde o verão passado, vem pressionando o empresário Beppe Riso, com quem havia fechado o negócio de Simone Lontani, um ex-Milan que saiu a custo zero. Nos últimos dias, o clube emiliano voltou à carga pedindo o jogador diretamente ao Milan na fórmula de empréstimo com opção de compra. Também o Monza de Juric está totalmente aberto à ideia de receber o atleta nascido em 2008 por empréstimo em janeiro.
AMORIM NÃO ESTÁ CONVENCIDO
A escolha de Amorim e Cardinale de manter no elenco tanto Comotto quanto Camarda foi forte, decidida e corajosa, e este início de temporada não abalou as convicções do técnico e do dono do Milan. Agora, a missão mais árdua será dar espaço, confiança e minutos aos dois jovens em um momento da temporada em que o Milan precisa criar as condições para se mostrar competitivo em todas as competições.
Amorim acredita fortemente em Comotto e estuda um plano para fazê-lo jogar neste mês de outubro carregado de compromissos (nada menos que 7 em apenas 20 dias). Mas deixar um entre Modric e Rabiot fora do time titular segue sendo um exercício muito difícil, no limite do proibitivo. No momento, o técnico português não gostaria de dar o próprio aval a uma saída por empréstimo do jogador nascido em 2008, mas, obviamente, tudo vai depender do espaço que o garoto terá daqui até janeiro. Porque trabalhar ao lado de campeões desse calibre é sempre útil para o crescimento, mas no fim o que mais conta é o espaço para entrar em campo.
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