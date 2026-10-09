Milan, dois clubes da Serie A pediram Comotto para janeiro: Amorim não está convencido e quer mantê-lo no elenco

A escolha de Amorim e Cardinale de manter no elenco tanto Comotto quanto Camarda foi forte, decidida e corajosa, e este início de temporada não abalou as convicções do técnico e do dono do Milan. Agora, a missão mais árdua será dar espaço, confiança e minutos aos dois jovens em um momento da temporada em que o Milan precisa criar as condições para se mostrar competitivo em todas as competições.





Amorim acredita fortemente em Comotto e estuda um plano para fazê-lo jogar neste mês de outubro carregado de compromissos (nada menos que 7 em apenas 20 dias). Mas deixar um entre Modric e Rabiot fora do time titular segue sendo um exercício muito difícil, no limite do proibitivo. No momento, o técnico português não gostaria de dar o próprio aval a uma saída por empréstimo do jogador nascido em 2008, mas, obviamente, tudo vai depender do espaço que o garoto terá daqui até janeiro. Porque trabalhar ao lado de campeões desse calibre é sempre útil para o crescimento, mas no fim o que mais conta é o espaço para entrar em campo.