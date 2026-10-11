Contra o Sassuolo, o Milan chegou ao terceiro empate consecutivo longe de San Siro, depois dos resultados no campo da Juventus e no Olímpico, contra a Lazio. Diferentemente das duas primeiras partidas fora de casa, desta vez o copo está meio vazio para Amorim e seus jogadores: entrou em campo uma equipe sem identidade definida, que desperdiçou uma vitória preciosa por falta de mentalidade nos momentos decisivos da partida. A avaliação veio de um dos líderes do time, Adrien Rabiot, após o jogo, em entrevista à Sky: "Fazemos coisas boas e, às vezes, não fazemos bem o que deveríamos fazer. Depois do gol, cedemos imediatamente duas chances de gol, Mike nos salvou e, então, veio o gol em uma jogada de bola parada. São coisas difíceis de entender. Precisamos rever a partida e analisar tudo. Na minha opinião, fizemos um bom jogo, mas poderíamos ter feito muito melhor pelos jogadores que temos e pela forma como trabalhamos durante a semana".





O esquema flexível, que alterna entre uma defesa com três ou quatro jogadores ao longo da partida, com Gila buscando dar amplitude e força ofensiva pelo lado direito, pareceu perfeito para proteger Modric contra o Lecce e, ao mesmo tempo, "travado" com Musah no meio-campo. A ausência de uma escalação titular definida faz com que faltem a essa equipe mecanismos reproduzidos com consistência, certezas durante o jogo e a mentalidade necessária para preservar a vantagem construída com o gol de Rabiot.



