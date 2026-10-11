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imago-sport-1084398783.jpgLaPresse
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Milan, do esquema tático fluido à ausência de um time titular: Amorim tem razão, sua equipe está longe de atingir seu potencial máximo

Milan

Terceiro empate consecutivo do Milan fora de casa: o copo de Amorim, desta vez, está meio vazio

A vitória sobre o Lecce, em 20 de setembro, havia sido bonita do ponto de vista técnico e interessante pelo novo esquema tático elaborado por Amorim. Um claro passo à frente em relação às atuações apagadas contra Juventus, Lazio e Benfica. Vinte dias depois, a tendência se confirma: dois passos para trás no Mapei Stadium, contra o Sassuolo, e dois pontos deixados pelo caminho.

Um Milan totalmente enigmático: travado no início, jogou muito bem por mais de 40 minutos, mas, depois de sofrer o gol de Odenthal por uma desatenção repentina, não conseguiu reagir nem buscar a vitória.

  • Esquema flexível, sem time titular definido

    Contra o Sassuolo, o Milan chegou ao terceiro empate consecutivo longe de San Siro, depois dos resultados no campo da Juventus e no Olímpico, contra a Lazio. Diferentemente das duas primeiras partidas fora de casa, desta vez o copo está meio vazio para Amorim e seus jogadores: entrou em campo uma equipe sem identidade definida, que desperdiçou uma vitória preciosa por falta de mentalidade nos momentos decisivos da partida. A avaliação veio de um dos líderes do time, Adrien Rabiot, após o jogo, em entrevista à Sky: "Fazemos coisas boas e, às vezes, não fazemos bem o que deveríamos fazer. Depois do gol, cedemos imediatamente duas chances de gol, Mike nos salvou e, então, veio o gol em uma jogada de bola parada. São coisas difíceis de entender. Precisamos rever a partida e analisar tudo. Na minha opinião, fizemos um bom jogo, mas poderíamos ter feito muito melhor pelos jogadores que temos e pela forma como trabalhamos durante a semana".


    O esquema flexível, que alterna entre uma defesa com três ou quatro jogadores ao longo da partida, com Gila buscando dar amplitude e força ofensiva pelo lado direito, pareceu perfeito para proteger Modric contra o Lecce e, ao mesmo tempo, "travado" com Musah no meio-campo. A ausência de uma escalação titular definida faz com que faltem a essa equipe mecanismos reproduzidos com consistência, certezas durante o jogo e a mentalidade necessária para preservar a vantagem construída com o gol de Rabiot.


  • AMORIM TEM RAZÃO

    O Milan segue invicto após as seis primeiras partidas, tendo disputado quatro delas fora de casa. No geral, não dá para falar em um início ruim, considerando tanto a dificuldade dos adversários enfrentados quanto a posição na tabela. A equipe de Amorim ainda não é a que o técnico português e o proprietário Cardinale tinham em mente no verão. Aliás, o próprio ex-Manchester United já havia antecipado isso na entrevista de 2 de outubro à Sky:  "Ainda faltam muitas coisas, e digo isso sem problema algum. Buscamos dominar o jogo com mais constância, jogamos bem em alguns momentos, mas ainda temos muito a fazer. Não gosto de ouvir falar deste time como o Milan de Amorim: o Milan é o Milan, tem uma história e uma identidade que vão além do nome de um treinador. Quero uma equipe com uma identidade clara, capaz de vencer mesmo quando as coisas não saem perfeitamente. Ainda estamos longe do nosso potencial, mas precisamos de tempo e continuidade. Temos muitos jogos, precisamos vencer e melhorar ao mesmo tempo, e isso não é simples".

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