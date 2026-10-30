Recuperado a tempo para o clássico contra a Inter, Diego Moreira falou à Dazn. Estas foram as declarações do ponta do Milan.
Milan, Diego Moreira: "Dançar break se eu marcar contra a Inter? Não, não quero me machucar. Me chamo assim por causa de Maradona, mas, para mim, Cristiano Ronaldo é o futebol"
Disney+
✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.
✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.
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SportyNet
✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.
✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.
✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.
"Meu nome? Minha mãe o escolheu porque gostava dele. Era o nome preferido dela também por causa de Diego Maradona, e ela diz que parece feito para o futebol. Por isso, estou muito feliz. Quando tinha 15 anos, saí de casa e deixei minha mãe por causa do futebol. Mas fico feliz por ter feito isso, porque estou fazendo o que sempre quis fazer, cheguei aonde queria e isso levou muito tempo. Fiz muitos sacrifícios, e minha família me ajudou muito, especialmente minha mãe, porque foi difícil para ela me deixar ir, já que eu morava com ela, e me ver sair de casa aos 15 anos foi difícil. Hoje estamos felizes".
"Cristiano Ronaldo é meu ídolo. Por quê? Porque ele é simplesmente o melhor, uma grande inspiração no futebol e também na vida. Queria ser como ele desde os 5 ou 6 anos, queria até ter o cabelo igual ao dele, queria seguir seus passos porque ele é um exemplo. Para mim, ele é o futebol, é meu jogador favorito. O que eu diria a ele? Obrigado, só isso. Obrigado pelo que fez e faz pelo futebol, é simplesmente incrível. Não tenho palavras. Quando o vejo jogar, sempre me emociono. Ele continua marcando gols mesmo aos 40 anos. Fico feliz por ter nascido durante o auge dele."
"Kaká? Quando cheguei, queria a 7, mas, quando soube que estava disponível, eu poderia trocar. Só que gosto da 22. Acho que fica muito bem nas minhas costas. É uma honra, e agora cabe a mim mostrar que posso seguir seus passos, porque ele deixou um legado aqui no Milan com esse número".
"O clássico é uma das partidas mais importantes da Europa, por isso estamos motivados. Se eu pudesse jogar essa partida, morreria pelo meu time, especialmente em jogos assim. Mal posso esperar. Se vou dançar break caso marque um gol contra a Inter? Não, não quero me machucar: faz tempo que não danço, então vou ficar tranquilo. Quem sabe um dia, se voltar a treinar, posso tentar".
"Para voltarmos a ser grandes, só precisamos vencer jogos, é isso. Temos um grande time, um grande espírito, e precisamos continuar unidos e tentar vencer os jogos. Porque tudo depende disso".
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