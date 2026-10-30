Milan, Diego Moreira: "Dançar break se eu marcar contra a Inter? Não, não quero me machucar. Me chamo assim por causa de Maradona, mas, para mim, Cristiano Ronaldo é o futebol"

"Meu nome? Minha mãe o escolheu porque gostava dele. Era o nome preferido dela também por causa de Diego Maradona, e ela diz que parece feito para o futebol. Por isso, estou muito feliz. Quando tinha 15 anos, saí de casa e deixei minha mãe por causa do futebol. Mas fico feliz por ter feito isso, porque estou fazendo o que sempre quis fazer, cheguei aonde queria e isso levou muito tempo. Fiz muitos sacrifícios, e minha família me ajudou muito, especialmente minha mãe, porque foi difícil para ela me deixar ir, já que eu morava com ela, e me ver sair de casa aos 15 anos foi difícil. Hoje estamos felizes".

"Cristiano Ronaldo é meu ídolo. Por quê? Porque ele é simplesmente o melhor, uma grande inspiração no futebol e também na vida. Queria ser como ele desde os 5 ou 6 anos, queria até ter o cabelo igual ao dele, queria seguir seus passos porque ele é um exemplo. Para mim, ele é o futebol, é meu jogador favorito. O que eu diria a ele? Obrigado, só isso. Obrigado pelo que fez e faz pelo futebol, é simplesmente incrível. Não tenho palavras. Quando o vejo jogar, sempre me emociono. Ele continua marcando gols mesmo aos 40 anos. Fico feliz por ter nascido durante o auge dele."

"Kaká? Quando cheguei, queria a 7, mas, quando soube que estava disponível, eu poderia trocar. Só que gosto da 22. Acho que fica muito bem nas minhas costas. É uma honra, e agora cabe a mim mostrar que posso seguir seus passos, porque ele deixou um legado aqui no Milan com esse número".