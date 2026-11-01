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Mais uma atuação muito positiva do jovem talento Sankhoun Diawara que foi escalado como titular em seu primeiro clássico contra a Inter. E não fez feio, apesar de Djed Spence ter arrancado muitas vezes pelo seu lado no primeiro tempo. O jovem defensor francês resistiu bem e permaneceu em campo durante quase toda a partida, sendo substituído apenas nos minutos finais e recebendo aplausos em San Siro.

Nesta manhã, o ex-Troyes compartilhou em suas redes sociais a emoção da vitória sobre a Inter no clássico. Esta foi a mensagem do jovem defensor francês: "Uma noite especial, feliz por tê-la vivido com esta camisa. FORÇA, MILAN".