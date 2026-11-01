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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Milan, Diawara roubou a cena: quanto o clube pagou para contratá-lo do Troyes

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Milan: o zagueiro francês Diawara foi a grande surpresa do clássico contra a Inter

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Mais uma atuação muito positiva do jovem talento Sankhoun Diawara que foi escalado como titular em seu primeiro clássico contra a Inter. E não fez feio, apesar de Djed Spence ter arrancado muitas vezes pelo seu lado no primeiro tempo. O jovem defensor francês resistiu bem e permaneceu em campo durante quase toda a partida, sendo substituído apenas nos minutos finais e recebendo aplausos em San Siro.

Nesta manhã, o ex-Troyes compartilhou em suas redes sociais a emoção da vitória sobre a Inter no clássico. Esta foi a mensagem do jovem defensor francês: "Uma noite especial, feliz por tê-la vivido com esta camisa. FORÇA, MILAN".

  • 3 milhões

    Inicialmente, a contratação de Diawara parecia destinada ao Milan Futuro, mas o nível do jogador era alto e certamente não era de Série D: foi Amorim quem quis tê-lo na equipe principal.  O zagueiro francês nascido em 2006 chegou do Troyes por 3 milhões de euros e assinou um contrato de 5 anos, até 2031. I

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