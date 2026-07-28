Depois de Gonçalo Ramos e Mario Gila, o Milan fechou sua terceira contratação nesta janela de transferências de verão: trata-se de Sankhoun Diawara, zagueiro nascido em 2006 que chega em definitivo do Troyes. O promissor defensor chegou a Milão por volta das 11h30, pronto para realizar os exames médicos e todo o trâmite burocrático que levará às assinaturas do contrato.
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Milan, Diawara chegou a Milão: exames médicos e assinaturas, os detalhes da operação com o Troyes
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A Udinese havia se movimentado primeiro por Diawara, depois também o Rangers de Glasgow, mas, uma vez que o Milan entrou na disputa, não houve outras opções para o jogador. À tarde, depois de realizar os exames médicos, ele assinará o contrato que o vinculará ao Milan até 2031. Ao Troyes irão 3 milhões de euros, mais bônus, além de 10% sobre uma futura revenda.
VAI PARA A AUSTRÁLIA
Diawara, que na última Ligue 2 francesa somou 14 jogos desde que se tornou titular na segunda metade da temporada, fará parte do elenco do time principal do AC Milan (inicialmente, pensava-se em uma contratação para o Milan Futuro) e será, para Ruben Amorim, a primeira alternativa a Strahinja Pavlovic. Assim que assinar o contrato, Diawara se juntará à equipe na turnê pela Austrália.
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