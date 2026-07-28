Milan, Diawara chegou a Milão: exames médicos e assinaturas, os detalhes da operação com o Troyes

A Udinese havia se movimentado primeiro por Diawara, depois também o Rangers de Glasgow, mas, uma vez que o Milan entrou na disputa, não houve outras opções para o jogador. À tarde, depois de realizar os exames médicos, ele assinará o contrato que o vinculará ao Milan até 2031. Ao Troyes irão 3 milhões de euros, mais bônus, além de 10% sobre uma futura revenda.