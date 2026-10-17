A lesão do músculo flexor da coxa esquerda, com comprometimento parcial do tendão, deixará Matteo Gabbia fora de ação por pelo menos 3 meses. Para acelerar a recuperação, Gabbia e o departamento médico do Milan optaram pelo tratamento conservador, com terapias e repouso, que em tese exige menos tempo, mas oferece menos garantias.

O longo afastamento do zagueiro lombardo privará Amorim de um jogador importante e de mais uma opção: o grupo de zagueiros agora está realmente reduzido. Cardinale e sua equipe entenderam que buscar um zagueiro na janela de transferências de inverno deixou de ser uma oportunidade para elevar o nível do elenco e se tornou uma verdadeira necessidade.