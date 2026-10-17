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Milan define prioridade absoluta para o mercado de janeiro: Amorim espera um zagueiro; os dois candidatos favoritos

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Milan: longa ausência de Gabbia aumenta a necessidade de contratar um zagueiro na janela de transferências de inverno

A lesão do músculo flexor da coxa esquerda, com comprometimento parcial do tendão, deixará Matteo Gabbia fora de ação por pelo menos 3 meses. Para acelerar a recuperação, Gabbia e o departamento médico do Milan optaram pelo tratamento conservador, com terapias e repouso, que em tese exige menos tempo, mas oferece menos garantias.

O longo afastamento do zagueiro lombardo privará Amorim de um jogador importante e de mais uma opção: o grupo de zagueiros agora está realmente reduzido. Cardinale e sua equipe entenderam que buscar um zagueiro na janela de transferências de inverno deixou de ser uma oportunidade para elevar o nível do elenco e se tornou uma verdadeira necessidade.

  • Novos contatos com Inacio

    Antes de tudo, é preciso dizer: contratar um zagueiro do Sporting Lisboa é sempre uma tarefa complicada, ainda mais em janeiro. O clube português cobra caro e só vende suas joias por determinados valores: o Milan sabe que precisará preparar um cheque de mais de 40 milhões de euros por Inacio, e talvez nem isso seja suficiente.

    Nos últimos dias, os responsáveis pelo mercado do Milan retomaram os contatos com os agentes do jogador nascido em 2001 e reiteraram a intenção de fazer uma tentativa concreta já em janeiro, dando continuidade às conversas interrompidas apenas no último dia da janela de transferências do verão europeu. Inacio, por sua vez, estaria muito disposto a deixar o time de seu mentor Amorim para se transferir ao Milan.

  • KIM SEGUE NAS ALTURAS

    Kim joga pouco (apenas três partidas nesta temporada) e já não sente a confiança total do técnico e da diretoria: sua passagem pelo Bayern de Munique parece cada vez mais perto do fim. O Milan buscou informações com agentes e intermediários e acompanha com interesse os próximos desdobramentos: se chegarem da Baviera sinais de que uma negociação é possível em condições financeiras favoráveis, o clube estará pronto. Amorim gosta muito do perfil de Kim.

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