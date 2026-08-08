A negociação com o Aston Villa fracassou por uma diferença de dois milhões e convenceu Amorim a lhe dar uma chance entre Austrália e Indonésia. Estupinan, porém, não convenceu de todo, a camisa do Milan provavelmente pesa demais para um lateral que, de qualquer forma, acumulou experiências importantes na carreira entre a Premier League, no Brighton, e em La Liga com o Villarreal.
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Milan, decisão tomada: Estupinan de volta ao mercado. Eis por que não foi para o Aston Villa (que contrata Ruggeri)
MENDES EM AÇÃO
Encerrada a negociação com o Aston Villa,Jorge Mendes trabalha para encontrar um novo destino para seu cliente. Estupinan tem vários interessados entre Espanha, Inglaterra e Portugal e confia nas habilidades de seu empresário para encontrar em breve uma solução definitiva. Amorim espera um reforço pelos lados do campo, um jogador mais funcional às suas ideias de jogo.
O PEDIDO
Segundo apurou a nossa redação, Estupinan é avaliado pelo Milan em cerca de 17 milhões de euros. Claramente, com o passar dos dias e a aproximação do fechamento da janela de transferências, o preço pode sofrer variações.
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