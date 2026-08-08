A negociação com o Aston Villa fracassou por uma diferença de dois milhões e convenceu Amorim a lhe dar uma chance entre Austrália e Indonésia. Estupinan, porém, não convenceu de todo, a camisa do Milan provavelmente pesa demais para um lateral que, de qualquer forma, acumulou experiências importantes na carreira entre a Premier League, no Brighton, e em La Liga com o Villarreal.