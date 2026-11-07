Milan, De Winter desperta interesse da Premier League: Liverpool, Chelsea e Manchester United acompanham o zagueiro belga

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Koni De Winter se tornou um dos jogadores de confiança de Ruben Amorim , que recentemente lembrou que nenhum dos defensores do elenco do Milan tem as qualidades do belga no jogo aéreo. Nesta primeira parte da temporada, o ex-jogador do Genoa é um dos atletas mais utilizados pelo técnico português e se tornou cada vez mais importante para a equipe.