Koni De Winter se tornou um dos jogadores de confiança de Ruben Amorim , que recentemente lembrou que nenhum dos defensores do elenco do Milan tem as qualidades do belga no jogo aéreo. Nesta primeira parte da temporada, o ex-jogador do Genoa é um dos atletas mais utilizados pelo técnico português e se tornou cada vez mais importante para a equipe.
AFP
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Milan, De Winter desperta interesse da Premier League: Liverpool, Chelsea e Manchester United acompanham o zagueiro belga
Próximas partidas
Segundo o CaughtOffside, o defensor do Milan despertaria o interesse de alguns gigantes da Premier League, como Manchester United, Liverpool e Chelsea. Por enquanto, há apenas rumores e manifestações discretas de interesse, mas, na Inglaterra, há convicção: De Winter será observado com atenção especial nas próximas partidas.
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