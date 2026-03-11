Milan, de Torriani a Bouyer: a gestão dos cinco jovens goleiros entre a equipe principal, o Milan Futuro e a Primavera

Milan, o futuro é agora. O clube rossonero quer manter a tradicional escola de excelentes goleiros que surgiram nas categorias de base: Gianluigi Donnarumma foi apenas o último grande exemplo, embora continue sendo, por motivos óbvios, difícil de alcançar. Lorenzo Torriani lidera um grupo de cinco jovens promessas prontas para construir uma carreira importante dentro do clube.

O ponto fundamental é que o programa elaborado no início da temporada está focado no desenvolvimento tanto nos treinos quanto nos jogos, daí a escolha dos minutos de jogo (Torriani está jogando muito mais do que no ano passado e nos últimos anos em geral, embora em um campeonato qualitativamente menos importante como o da Série D). O preparador de goleiros da Primeira Equipe, Filippi, interage diariamente com o do Milan Futuro Del Corno, mas também com os outros do setor juvenil, em sinergia, de modo a avaliar o crescimento de cada um, graças também à possibilidade de treiná-los com Maignan. O capitão também representa um valor agregado, assim como Modric, para os jovens que treinam com a Primeira Equipe durante a semana.