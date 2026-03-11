Goal.com
Milan, de Torriani a Bouyer: a gestão dos cinco jovens goleiros entre a equipe principal, o Milan Futuro e a Primavera

Milan, a estratégia para fazer crescer os jovens goleiros talentosos do Rossoneri: mais tempo de jogo para Torriani, Longoni está ansioso

Milan, o futuro é agora. O clube rossonero quer manter a tradicional escola de excelentes goleiros que surgiram nas categorias de base: Gianluigi Donnarumma foi apenas o último grande exemplo, embora continue sendo, por motivos óbvios, difícil de alcançar. Lorenzo Torriani lidera um grupo de cinco jovens promessas prontas para construir uma carreira importante dentro do clube.

O ponto fundamental é que o programa elaborado no início da temporada está focado no desenvolvimento tanto nos treinos quanto nos jogos, daí a escolha dos minutos de jogo (Torriani está jogando muito mais do que no ano passado e nos últimos anos em geral, embora em um campeonato qualitativamente menos importante como o da Série D). O preparador de goleiros da Primeira Equipe, Filippi, interage diariamente com o do Milan Futuro Del Corno, mas também com os outros do setor juvenil, em sinergia, de modo a avaliar o crescimento de cada um, graças também à possibilidade de treiná-los com Maignan. O capitão também representa um valor agregado, assim como Modric, para os jovens que treinam com a Primeira Equipe durante a semana. 

  • TORRIANI EM CRESCIMENTO: O QUE MUDARÁ NO FUTURO

    Quinze partidas na Série D, totalizando 1350 minutos. Para Torriani, o Milan optou por colocá-lo para jogar com continuidade na segunda equipe, o Milan Futuro, de Massimo Oddo. Nem mesmo na época da Primavera rossonera o jogador nascido em 2005 havia jogado tanto, sendo, na verdade, o segundo goleiro antes das conquistas nas turnês de verão, primeiro com Paulo Fonseca e depois com Massimiliano Allegri. Nas partidas mais importantes da primeira equipe, Lorenzo sobe para ser o terceiro goleiro. O Milan acredita nele e isso é demonstrado pelo fato de ter renovado seu contrato até 2030, mas seu dossiê será analisado com atenção por seus agentes (a Unique Football, os mesmos de Saelemaekers) para entender qual caminho seguir na próxima temporada: esperar a repescagem para ser titular do Milan Futuro na Série C ou encontrar uma solução em empréstimo. Aos 21 anos, a prioridade de Torriani continua sendo jogar com continuidade. Um fator determinante na escolha também será Pietro Terracciano: o ex-jogador da Fiorentina deve renovar o contrato com o Milan até julho de 2027. Nesse caso, o espaço na equipe principal, já reduzido pela presença de um fenômeno como Maignan, seria ainda mais reduzido.

  • MANDADO POR MONCADA: LEO BOUYER

    Chegado ao Rossonero em setembro de 2024, proveniente do Paris FC, por indicação de Moncada, Léo Paul Bouyer é um dos talentos que o clube está tentando potenciar. Nascido em Paris em 2008, na última temporada ele jogou abaixo da idade na equipe sub-18, que é a equipe que mais se destaca em termos de resultados, dada a escolha de colocar jogadores muito abaixo da idade na Primavera, privando a equipe de seus melhores jogadores.

    Este ano, ele estreou pelo Milan Futuro e depois pela Primavera, em rigorosa ordem, o que representa uma particularidade em termos de trajetória. Na primeira parte da temporada, o rendimento foi muito alto, com atuações que destacaram um bom potencial, enquanto agora que está encontrando espaço como titular na Primavera, ele atravessa uma fase delicada, fruto de algumas incertezas. Para ele, salvo ofertas realmente vantajosas no mercado, perspectiva-se mais uma temporada no Rossonero nas várias categorias de base.

  • O TALENTO DA TURMA DE 2008 LONGONI CHEGA AO FIM DO CONTRATO

    A assinatura no histórico terceiro lugar da Itália Sub-17 na Copa do Mundo da categoria é dele: graças às defesas de Alessandro Longoni, os azzurrini de Massimiliano Favo venceram o Brasil nos pênaltis, conquistando a medalha de bronze e obtendo o melhor resultado de sempre na competição. Após o 0 a 0 no tempo regulamentar, as duas seleções se enfrentaram nos pênaltis para decidir o terceiro e o quarto lugares do Mundial. E Longoni deu a vitória à Itália, defendendo primeiro o chute de Pacheco e depois o de Luis Eduardo. Nascido em 2008, em Como, ele é um verdadeiro talento com habilidades técnicas muito importantes: quem o acompanhou passo a passo na base do Milan aposta sem problemas em um futuro na Série A em alto nível. Após uma excelente primeira metade da temporada com o Milan Primavera, ele foi incorporado ao Milan Futuro de Massimo Oddo, onde, no entanto, não está encontrando espaço. Provavelmente, a situação contratual de Longoni pesa: o acordo atual expira em julho e ainda não foi encontrado um entendimento para continuar juntos. No momento, o cenário mais plausível é o de uma separação no final da temporada.

  • PITTARELLA NA PRIMEIRA EQUIPE

    No verão passado, ele assinou seu primeiro contrato profissional após seis anos no Milan: Matteo Pittarella é um goleiro em quem o clube aposta no presente e no futuro. Ele faz parte do Milan Futuro, embora, para dar espaço a Lorenzo Torriani, ele quase sempre fique no banco da equipe principal como terceiro goleiro. Nascido em 2008, com boas margens de crescimento, o Milan conta com trabalhar para o seu desenvolvimento também na próxima temporada.

  • CONTRATO DE PROFISSIONAL PARA FACCIOLI

    Pietro Faccioli, nascido em 2009, é o mais jovem do grupo. Ele se destacou entre os sub-17 e sub-18 antes de merecer o primeiro contrato profissional que o clube rossonero anunciou há apenas uma semana. Dupla satisfação para o goleiro nascido em Milão e torcedor do Milan desde sempre. A equipe técnica acredita no seu crescimento e recentemente o promoveu para o Milan Futuro de Oddo.

