A longa espera acabou e agora é hora de levar a sério. Depois de três semanas de pausa, o Milan volta a campo e faz isso em um gramado difícil como o do Sassuolo, onde a Juventus de Luciano Spalletti já perdeu nesta temporada. O Milan chega a este compromisso com a consciência de que precisa dar um passo adiante, tanto no plano do jogo quanto nos resultados. Porque Ruben Amorim nunca se contenta, quer conquistar títulos desde já sem se esconder atrás de desculpas. Entre falar e fazer há um mar no meio, diria alguém, mas o técnico português se pronunciou em entrevista coletiva depois de ter trabalhado bastante, durante a longa pausa, naqueles mecanismos que precisam ser melhorados para depois ir em busca do objetivo. Em profundidade e sem deixar nada por tentar.
Milan: de Tomori como lateral ao novo papel de Cisse, as 4 mudanças em que Amorim trabalha para fazer o Diabo mudar de marcha
Tomori para a Gila
"É preciso pisar no acelerador porque os próximos jogos serão importantes". Amorim foi claro na coletiva de imprensa: o AC Milan precisa mudar de ritmo, porque as próximas 7 partidas em 20 dias serão muito duras e já serão uma espécie de termômetro para medir as ambições na Serie A e na Europa League.
Seguir com a defesa de quatro, na qual Gila será crucial para levar adiante duas ideias: uma proposta de jogo mais direta e vertical e uma espécie de 'proteção' para Luka Modric que, coberto por um defensor a mais, poderá administrar com mais lucidez a pressão adversária.
A primeira novidade, já vista no treino conjunto com o Padova, é Tomori reinventado como lateral-direito: o ex-Chelsea pode estrear em breve nesta temporada ( provavelmente já em Salzburgo, no dia 15 de outubro) na nova posição testada longamente nesta pausa. Afinal, agora vai ser preciso contar com todos. Mas com todos mesmo.
TRABALHO ESPECÍFICO COM HUTCHINSON
Uns quinze minutos animadores contra a Lazio antes do fiasco na estreia como titular na Liga Europa contra o Benfica: Hutchinson corre o risco de virar um meteoro (mais um, diga-se) no Milan. Amorim quer ganhar a aposta no anglo-americano e trabalhou muito com ele nesses 20 dias.
Hutchinson chegou ao Milan justamente por vontade do técnico português e agora terá outras chances para ser útil à causa. Depois de realizar um trabalho específico e detalhado, Amorim agora confia mais no ex-Nottingham Forrest. Com a esperança de que ele possa se tornar uma novidade vencedora.
CISSE E CAMARDA
Ele não os teve consigo, porque estavam com a seleção sub-21, mas Amorim já tem em mente um plano para valorizar melhor e com continuidade Cisse e Camarda. Para o talento ex-Verona, pode haver um caminho já visto com Baldini na Itália sub-21: centroavante móvel para explorar essa capacidade de finalização acima da média.
Na coletiva de imprensa, o técnico português não recuou sobre a questão Camarda: "Sobre os novos jogadores, vocês podem perguntar ao Cardinale, que está aí atrás de vocês (risos, redação). Meu único foco são as partidas que temos para disputar, muitas, então dezembro não existe para mim agora. Camarda vai jogar mais. Viemos de uma situação em que tínhamos menos partidas para disputar e mais tempo para descansar. Camarda está aprendendo muito, mas está pronto. Vai jogar mais minutos em relação aos que jogou até este momento. Não sei o que vai acontecer daqui até dezembro, só quero vencer o maior número possível de partidas. Esse é o meu foco. Também podemos ver pelas experiências das seleções, que fazem muita rotação, então é impossível seguir em frente com os mesmos 11 em todas as partidas. Eu disse isso desde o primeiro dia: espero muito dele e ele vai demonstrar o seu valor".
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