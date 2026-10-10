"É preciso pisar no acelerador porque os próximos jogos serão importantes". Amorim foi claro na coletiva de imprensa: o AC Milan precisa mudar de ritmo, porque as próximas 7 partidas em 20 dias serão muito duras e já serão uma espécie de termômetro para medir as ambições na Serie A e na Europa League.

Seguir com a defesa de quatro, na qual Gila será crucial para levar adiante duas ideias: uma proposta de jogo mais direta e vertical e uma espécie de 'proteção' para Luka Modric que, coberto por um defensor a mais, poderá administrar com mais lucidez a pressão adversária.





A primeira novidade, já vista no treino conjunto com o Padova, é Tomori reinventado como lateral-direito: o ex-Chelsea pode estrear em breve nesta temporada ( provavelmente já em Salzburgo, no dia 15 de outubro) na nova posição testada longamente nesta pausa. Afinal, agora vai ser preciso contar com todos. Mas com todos mesmo.