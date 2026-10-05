O de Saelemaekers é o pior boletim médico: o AC Milan comunica que, no fim de semana, Alexis Saelemaekers foi submetido a exames complementares no tornozelo direito, o mesmo operado em 2024 para tratar uma fratura do maléolo medial.Os exames especializados evidenciaram que o tornozelo, após o trauma recente no treino, perdeu estabilidade na área da intervenção cirúrgica anterior.





Não é preocupante, mas ainda assim é séria, a lesão sofrida na seleção por Estupinan, sobre a qual se fala em: "distensão de baixo grau do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. De qualquer forma, ele será avaliado no retorno a Milanello".





E, se para o equatoriano a parada pode ficar contida dentro do mês, para o belga o desfecho é muito mais problemático, já que ele passará novamente por cirurgia, com retorno previsto não antes do início de 2027.