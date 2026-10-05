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Ao VivoIngressos
CarvajalGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Milan: de Carvajal a Guerreiro, também há a opção de jogadores livres no mercado para substituir Saelemaekers

Milan
Mercado da bola
R. Guerreiro
D. Carvajal
F. Ballo-Toure
R. Pereira

O 2026 de Saelemaekers já acabou, e o Milan também poderá avaliar uma contratação entre os jogadores livres no mercado para suprir a ausência dele (e a de Estupinan).

De uma só vez, o Milan perdeu por um longo período Pervis Estupinan e Alexis Saelemaekers. As lesões sofridas pelos dois jogadores de lado do Milan são sérias e, consequentemente, vão obrigar Ruben Amorim a mudar radicalmente suas ideias técnico-táticas em uma posição que, além disso, já havia ficado carente ao fim da janela de verão de pelo menos um jogador.


Por isso, somando a contratação frustrada no verão à indisponibilidade dos dois jogadores da posição, o Milan pode se ver obrigado a voltar a considerar o mercado de jogadores livres, onde ainda há vários perfis disponíveis, inclusive de alto nível.


  • O que eles tiveram?

    O de Saelemaekers é o pior boletim médico: o AC Milan comunica que, no fim de semana, Alexis Saelemaekers foi submetido a exames complementares no tornozelo direito, o mesmo operado em 2024 para tratar uma fratura do maléolo medial.Os exames especializados evidenciaram que o tornozelo, após o trauma recente no treino, perdeu estabilidade na área da intervenção cirúrgica anterior.


    Não é preocupante, mas ainda assim é séria, a lesão sofrida na seleção por Estupinan, sobre a qual se fala em: "distensão de baixo grau do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. De qualquer forma, ele será avaliado no retorno a Milanello".


    E, se para o equatoriano a parada pode ficar contida dentro do mês, para o belga o desfecho é muito mais problemático, já que ele passará novamente por cirurgia, com retorno previsto não antes do início de 2027.

  • Destro ou canhoto?

    A lesão de Saelemaekers é, além disso, duplamente problemática para o Milan e para Amorim, já que o ex-Roma era, de fato, um curinga tanto na linha de três quanto na faixa, e tanto pela direita quanto pela esquerda.

    Em termos numéricos, o corredor esquerdo estaria mais coberto com Bartesaghi à disposição, Moreira como curinga e, embora não em pouco tempo, também o retorno de Estupinan. Portanto, é pela direita que está o maior problema, onde para o 3-4-2-1 há apenas Chukwueze à disposição (ou o curinga Moreira, que, porém, rendeu melhor pela esquerda) e apenas Gila em um eventual 4-3-2-1.

  • Carvajal e Guerreiro, os principais jogadores livres no mercado

    Durante o verão, foi oferecido ao Milan o ex-Bayern de Munique Raphael Guerreiro, que ainda figura na lista de jogadores sem clube. O clube disse não tanto pelas exigências econômicas quanto pelas dúvidas físicas sobre o jogador de 32 anos, que também foi oferecido à Roma. O português, porém, é um canhoto de origem e poderia funcionar mais como alternativa a Estupinan, deslocando definitivamente Moreira para a direita.


    O nome mais forte, e que foi oferecido ao Milan também nestes dias de pausa, é o do ex-capitão do Real Madrid e ex-companheiro de equipe de Modric, Daniel Carvajal. Aos 34 anos, ele tem pedigree internacional, tendo conquistado tudo com a camisa do Real Madrid, mas se adaptaria mais como lateral em uma linha de quatro do que como ala de meio-campo à frente de uma linha de três.

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  • ALTERNATIVA DE BAIXO CUSTO

    E as alternativas? Entre as opções mais "low cost" estão o grande ex Fodé Ballo-Touré e o ex-Málaga Dani Rodríguez para a lateral esquerda.

    Já pela direita, não faltam opções como Pol Lirola, ex-Verona, Fiorentina e Sassuolo, ou o português ex-Porto e Leicester Ricardo Pereira

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