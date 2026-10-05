De uma só vez, o Milan perdeu por um longo período Pervis Estupinan e Alexis Saelemaekers. As lesões sofridas pelos dois pontas do Milan são sérias e, consequentemente, vão obrigar Ruben Amorim a mudar drasticamente suas ideias técnico-táticas em uma função que, além disso, já havia ficado carente ao fim da janela de verão de pelo menos um jogador.
Por isso, somando a contratação frustrada no verão à indisponibilidade dos dois jogadores de lado de origem, o Milan pode se ver obrigado a voltar a considerar o mercado de jogadores livres, onde ainda há diversos perfis, inclusive de alto nível, disponíveis.