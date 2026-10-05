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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Milan: de Carvajal a Guerreiro, também a opção dos jogadores sem contrato para substituir Saelemaekers

Milan
Mercado da bola
R. Guerreiro
D. Carvajal
F. Ballo-Toure
R. Pereira

O 2026 de Saelemaekers já acabou, e o Milan também poderá avaliar uma investida no mercado de jogadores sem contrato para suprir a ausência dele (e a de Estupinan).

De uma só vez, o Milan perdeu por um longo período Pervis Estupinan e Alexis Saelemaekers. As lesões sofridas pelos dois pontas do Milan são sérias e, consequentemente, vão obrigar Ruben Amorim a mudar drasticamente suas ideias técnico-táticas em uma função que, além disso, já havia ficado carente ao fim da janela de verão de pelo menos um jogador.


Por isso, somando a contratação frustrada no verão à indisponibilidade dos dois jogadores de lado de origem, o Milan pode se ver obrigado a voltar a considerar o mercado de jogadores livres, onde ainda há diversos perfis, inclusive de alto nível, disponíveis.


  • O que eles sofreram

    O de Saelemaekers é o pior boletim médico: o AC Milan comunica que, no fim de semana, Alexis Saelemaekers foi submetido a exames complementares no tornozelo direito, o mesmo operado em 2024 para tratar uma fratura do maléolo medial.Os exames especializados evidenciaram que o tornozelo, após o trauma recente no treino, perdeu estabilidade no local da intervenção cirúrgica anterior.


    Não é preocupante, mas ainda assim séria, a lesão sofrida na seleção por Estupinan, sobre a qual se fala em: "entorse de baixo grau do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Ele será avaliado no retorno a Milanello".


    E, se para o equatoriano a parada pode ficar limitada a este mês, para o belga o desfecho é muito mais problemático, já que ele passará novamente por cirurgia, com retorno previsto não antes do início de 2027.

  • DESTRO OU CANHOTO?

    O KO de Saelemaekers também é duplamente problemático para o Milan e para Amorim, já que o ex-Roma era, na prática, um verdadeiro curinga tanto na linha de três quanto na faixa, e tanto pela direita quanto pela esquerda.

    Numericamente, o lado esquerdo estaria mais coberto com Bartesaghi à disposição, Moreira como curinga e, embora não a curto prazo, também o retorno de Estupinan. Portanto, é pela direita que está o maior problema, onde, para o 3-4-2-1, há apenas Chukwueze à disposição (ou o curinga Moreira, que, porém, rendeu melhor pela esquerda) e apenas Gila em um eventual 4-3-2-1.

  • Carvajal e Guerreiro, os principais jogadores livres no mercado

    Ao longo do verão, foi oferecido ao Milan o ex-Bayern de Munique Raphael Guerreiro, que ainda figura na lista de jogadores sem clube. O clube recusou tanto pelas exigências econômicas quanto pelas dúvidas físicas em relação ao jogador de 32 anos, que também foi oferecido à Roma. O português, porém, é um canhoto de origem e poderia funcionar mais como alternativa a Estupinan, deslocando definitivamente Moreira para a direita.


    O nome mais forte, e que também foi oferecido ao Milan nestes dias de pausa, é o do ex-capitão do Real Madrid e ex-companheiro de equipe de Modric, Daniel Carvajal. Aos 34 anos, ele tem pedigree internacional, tendo vencido tudo com a camisa do Real Madrid, mas se adaptaria mais como um lateral puro em uma linha de quatro do que como ala de meio-campo à frente de uma linha de três.

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  • ALTERNATIVA DE BAIXO CUSTO

    E as alternativas? Entre as opções mais "low cost" estão o grande ex-jogador Fodé Ballo-Touré e o ex-Málaga Dani Rodriguez para a lateral esquerda.

    Já pela direita, as opções não faltam, como Pol Lirola, ex-Verona, Fiorentina e Sassuolo, ou o português ex-Porto e Leicester Ricardo Pereira

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