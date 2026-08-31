Ideias claras para o futuro. O Milan quer continuar com Adrien Rabiot e está trabalhando para renovar o contrato dele. No momento, não há encontros oficiais programados, mas a vontade é clara: o francês é considerado um pilar do projeto de Ruben Amorim, no presente e no futuro. Segundo o que escreve hoje o Milannews, houve reuniões preliminares com a mãe, Veronique, para começar a discutir os termos de um possível acordo. Ao fim da janela de transferências, Gerry Cardinale em pessoa vai cuidar da negociação, para o Milan, a renovação do ex-meio-campista da Juventus e do Paris Saint-Germain é prioritária.