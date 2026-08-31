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Torino FC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Milan, contatos para a renovação do contrato de Adrien Rabiot: Gerry Cardinale cuida pessoalmente do assunto

Milan
Mercado da bola
A. Rabiot

Ideias claras para o futuro. O Milan quer continuar com Adrien Rabiot e está trabalhando para renovar o contrato dele. No momento, não há encontros oficiais programados, mas a vontade é clara: o francês é considerado um pilar do projeto de Ruben Amorim, no presente e no futuro. Segundo o que escreve hoje o Milannews, houve reuniões preliminares com a mãe, Veronique, para começar a discutir os termos de um possível acordo. Ao fim da janela de transferências, Gerry Cardinale em pessoa vai cuidar da negociação, para o Milan, a renovação do ex-meio-campista da Juventus e do Paris Saint-Germain é prioritária.

  • Palavras doces de Amorim

    Na ideia de Amorim, Rabiot pode jogar no meio-campo ou como meia-atacante às costas do centroavante. O português é apaixonado futebolisticamente pelo francês, como confessou na véspera do confronto contra o Venezia: "Eu não o conhecia antes de chegar aqui. Rabiot é um jogador crucial para nós. Eu o adoro. Queremos que ele fique e, se possível, também queremos renovar o contrato dele. Ele sabe disso: tem vontade de aprender, apesar da idade. Nos treinamentos, ajuda os jovens, como Diawara. Ainda está longe da sua condição ideal, mas já nos deu uma grande ajuda".


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  • Quanto ganha Rabiot

    Rabiot chegou ao Milan no verão passado vindo do Marselha por cerca de 10 milhões de euros, bônus incluídos. O meio-campista nascido em 1995, fortemente desejado pelo ex-técnico do Milan Massimiliano Allegri, assinou contrato até 30 de junho de 2028 por 5 milhões líquidos por temporada.

  • O balanço no Milan

    Rabiot disputou 34 partidas no total pelo Milan, com 7 gols e 6 assistências. Nesta temporada, ele saiu do banco tanto contra o Torino quanto contra o Venezia, marcando um gol e dando uma assistência na partida de estreia no Olímpico Grande Torino.

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