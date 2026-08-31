Ideias claras para o futuro. O Milan quer continuar com Adrien Rabiot e está trabalhando para renovar o contrato dele. No momento, não há encontros oficiais programados, mas a vontade é clara: o francês é considerado um pilar do projeto de Ruben Amorim, no presente e no futuro. Segundo o que escreve hoje o Milannews, houve reuniões preliminares com a mãe, Veronique, para começar a discutir os termos de um possível acordo. Ao fim da janela de transferências, Gerry Cardinale em pessoa vai cuidar da negociação, para o Milan, a renovação do ex-meio-campista da Juventus e do Paris Saint-Germain é prioritária.
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Milan, contatos para a renovação do contrato de Adrien Rabiot: Gerry Cardinale cuida pessoalmente do assunto
Palavras doces de Amorim
Na ideia de Amorim, Rabiot pode jogar no meio-campo ou como meia-atacante às costas do centroavante. O português é apaixonado futebolisticamente pelo francês, como confessou na véspera do confronto contra o Venezia: "Eu não o conhecia antes de chegar aqui. Rabiot é um jogador crucial para nós. Eu o adoro. Queremos que ele fique e, se possível, também queremos renovar o contrato dele. Ele sabe disso: tem vontade de aprender, apesar da idade. Nos treinamentos, ajuda os jovens, como Diawara. Ainda está longe da sua condição ideal, mas já nos deu uma grande ajuda".
Quanto ganha Rabiot
Rabiot chegou ao Milan no verão passado vindo do Marselha por cerca de 10 milhões de euros, bônus incluídos. O meio-campista nascido em 1995, fortemente desejado pelo ex-técnico do Milan Massimiliano Allegri, assinou contrato até 30 de junho de 2028 por 5 milhões líquidos por temporada.
O balanço no Milan
Rabiot disputou 34 partidas no total pelo Milan, com 7 gols e 6 assistências. Nesta temporada, ele saiu do banco tanto contra o Torino quanto contra o Venezia, marcando um gol e dando uma assistência na partida de estreia no Olímpico Grande Torino.
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