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Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Milan: contatos contínuos por Hutchinson, hoje nem no banco com o Nottingham Forest

Milan
Mercado da bola
Nottingham Forest
O. Hutchinson

O Milan continua acompanhando a pista que leva ao ponta

Omari Hutchinson não está nem no banco para a partida de hoje do Nottingham Forest na casa do Liverpool e, segundo informa Gianluca Di Marzio, os contatos com o Milan continuam. As próximas horas serão importantes para entender a viabilidade da operação.


  • Vale lembrar que, segundo informou ontem o Daily Mail, o AC Milan colocou os olhos em Hutchinson, meia-atacante nascido em 2003 que defende o Nottingham Forest. Formado entre Chelsea e Arsenal, ao longo da carreira ele também vestiu a camisa do Ipswich Town. Está no Forest desde o ano passado e, na última temporada, somou 42 jogos, 1 gol e 8 assistências considerando Premier League, copas nacionais e Europa League


    No ano passado, transferiu-se para o City Ground por 37,5 milhões de libras. Segundo o Daily Mail, o Milan avalia um empréstimo com obrigação de compra, embora no momento os valores não tenham sido divulgados. Hutchinson é um meia-atacante canhoto, que pode jogar por toda a faixa ou atrás do atacante.


    Os rumores vindos da Inglaterra foram confirmados pela Sky Sport , que informou que o clube italiano pediu informações sobre o ponta nascido em 2003 do Nottingham Forest.

    • Publicidade

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