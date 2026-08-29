Vale lembrar que, segundo informou ontem o Daily Mail, o AC Milan colocou os olhos em Hutchinson, meia-atacante nascido em 2003 que defende o Nottingham Forest. Formado entre Chelsea e Arsenal, ao longo da carreira ele também vestiu a camisa do Ipswich Town. Está no Forest desde o ano passado e, na última temporada, somou 42 jogos, 1 gol e 8 assistências considerando Premier League, copas nacionais e Europa League





No ano passado, transferiu-se para o City Ground por 37,5 milhões de libras. Segundo o Daily Mail, o Milan avalia um empréstimo com obrigação de compra, embora no momento os valores não tenham sido divulgados. Hutchinson é um meia-atacante canhoto, que pode jogar por toda a faixa ou atrás do atacante.





Os rumores vindos da Inglaterra foram confirmados pela Sky Sport , que informou que o clube italiano pediu informações sobre o ponta nascido em 2003 do Nottingham Forest.