Nas próximas horas, Porto e Milan voltarão a conversar com o objetivo comum de chegar a um entendimento, inclusive no meio do caminho entre oferta e pedida. O que falta é o acordo tanto sobre as condições que possam levar à obrigação de compra quanto sobre o valor final da transferência. Não exatamente detalhes, mas quase toda a base da negociação. Por sua vez, Gimenez está forçando a ida para o Porto, com o qual tem um acordo por uma temporada a 2,5 milhões mais bônus.





A sensação é de que, por 20 milhões na opção de compra, o acordo definitivo pode ser fechado.