Sorrisos e músicas em Milanello. Apesar da reprovação do Milan, que os deixou fora do elenco, Gimenez e Fofana publicaram fotos em seus stories no Instagram em que aparecem sorridentes e em grupo ao fim da sessão de treino. O atacante mexicano se recuperou completamente da lesão no tornozelo sofrida contra a Inglaterra nas oitavas de final da Copa do Mundo e agora se sente pronto para recomeçar. Com uma camisa diferente da do Milan.
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Milan, contatos contínuos com o Porto: o que falta para fechar o negócio por Gimenez após o acordo total com o jogador
OTIMISMO
Gimenez voltou a sorrir porque certamente ficou lisonjeado e feliz com as sensações que o Porto lhe transmitiu nos últimos dias. Depois de um período complicado e sem nem mesmo a sombra de um gol, o clube português foi uma injeção de confiança. O otimismo por um desfecho positivo da negociação com o Milan é muito alto tanto por parte do jogador quanto dos campeões de Portugal.
contatos contínuos
A Lazio fechou a negociação com o Sassuolo por Pinamonti por um valor que se aproxima dos 12 milhões de euros e, na prática, sai da disputa por Santiago Gimenez. O Porto, neste momento, encontra o caminho facilitado para chegar ao ex-Feyenoord e, por esse motivo, retomou os contatos com o Milan depois que a primeira oferta (empréstimo com opção de compra por 15 milhões de euros) foi considerada inadequada.
O que está faltando
Nas próximas horas, Porto e Milan voltarão a conversar com o objetivo comum de chegar a um entendimento, inclusive no meio do caminho entre oferta e pedida. O que falta é o acordo tanto sobre as condições que possam levar à obrigação de compra quanto sobre o valor final da transferência. Não exatamente detalhes, mas quase toda a base da negociação. Por sua vez, Gimenez está forçando a ida para o Porto, com o qual tem um acordo por uma temporada a 2,5 milhões mais bônus.
A sensação é de que, por 20 milhões na opção de compra, o acordo definitivo pode ser fechado.
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