Entre os casos não resolvidos por Cardinale e sua equipe de mercado está o do meio-campista francês Bondo, que voltou ao Milan depois da experiência na Cremonese por meio de um empréstimo seco. O jogador nascido em 2003 está treinando sozinho, com a permissão do Milan, desde segunda-feira, 13 de julho, ou seja, desde a data de início da pré-temporada de verão. Amorim havia decidido, em acordo com o clube, não incluí-lo na lista de convocados do elenco principal.
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Milan, contatos com o estafe de Bondo: o meio-campista francês não encontrou um destino na janela de transferências de verão
Entre avaliação e dificuldades no mercado
Bondo havia sido contratado pelo Milan em janeiro de 2025 por cerca de 10 milhões de euros, mais 2 milhões em bônus. Uma operação que nasceu de uma ideia de Moncada e foi concluída por Fulrani com Galliani, então diretor-executivo do Milan. Um ano e meio depois, o francês se tornou quase um 'peso' para o clube, que havia decidido colocá-lo no mercado na última janela de verão por uma avaliação de cerca de 8 milhões de euros. Demais para um garoto que vinha de uma experiência complicada na Cremonese, onde jogou pouco também por causa de alguns problemas físicos. Warren recusou as propostas dos dois clubes turcos, Corum e Erzurumspor FK, na Turquia, e também dos americanos do San Jose Earthquakes, porque esperava uma ligação de ligas europeias de primeira prateleira. Ligação que, no fim das contas, nunca chegou.
Será decidida a reintegração ao elenco
Há cerca de quatro dias, o estafe do jogador francês tenta intermediar com o Milan para que ele possa voltar ao elenco. Vale lembrar que Bondo tem um contrato vigente de 1,5 milhão de euros líquidos por temporada até 2029. Segundo apurou a nossa redação, nas próximas horas será comunicada a decisão definitiva por parte do Milan.
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