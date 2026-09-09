Milan, contatos com o estafe de Bondo: o meio-campista francês não encontrou um destino na janela de transferências de verão

Bondo havia sido contratado pelo Milan em janeiro de 2025 por cerca de 10 milhões de euros, mais 2 milhões em bônus. Uma operação que nasceu de uma ideia de Moncada e foi concluída por Fulrani com Galliani, então diretor-executivo do Milan. Um ano e meio depois, o francês se tornou quase um 'peso' para o clube, que havia decidido colocá-lo no mercado na última janela de verão por uma avaliação de cerca de 8 milhões de euros. Demais para um garoto que vinha de uma experiência complicada na Cremonese, onde jogou pouco também por causa de alguns problemas físicos. Warren recusou as propostas dos dois clubes turcos, Corum e Erzurumspor FK, na Turquia, e também dos americanos do San Jose Earthquakes, porque esperava uma ligação de ligas europeias de primeira prateleira. Ligação que, no fim das contas, nunca chegou.



