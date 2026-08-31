A ideia do Milan sobre Endrick nasce de uma constatação: o Real Madrid tem uma bateria de atacantes sensacional, mas ao mesmo tempo muito numerosa. De Diomande a Vinicius, passando por Bellingham, Brahim Diaz, Mbappe e Espi: muitas flechas na aljava de Mourinho. O ex-Lyon corre o risco de ter pouco, pouquíssimo espaço, mas esse tipo de cenário não parece preocupar nem o jogador, muito menos o Real Madrid.





A mensagem que chegou ao Milan e aos outros interessados foi a seguinte: "Endrick não vai sair pelo menos até a próxima janela de transferências de inverno". O jovem atacante brasileiro quer jogar a Champions League com a camisa do Real Madrid, com a convicção de que pode conquistar um espaço importante.