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Milan, contato direto entre Cardinale e Florentino Pérez por Endrick: atacante brasileiro agrada muito a Amorim, o que se sabe

Milan

Milan, Cardinale pensa grande e sonha com uma contratação do Real: contatos por Endrick

O de Endrick não é apenas um sonho de meio de verão para o Milan, mas um objetivo concreto a ser buscado. Tudo começou em meados de julho, quando Gerry Cardinale, graças ao amigo Jorge Mendes, passou a estabelecer contatos com o Real Madrid para possíveis sinergias de mercado. Falou-se de muitos jogadores: dos jovens Valdepenas (agora na Fiorentina) e Pitarch a jogadores bem mais consolidados, como Brahim Díaz. O dono da Red Bird começou a dialogar diretamente com Florentino Pérez e revelou o verdadeiro objetivo de Ruben Amorim: o brasileiro Endrick.

  • Nova tentativa em janeiro?

    A ideia do Milan sobre Endrick nasce de uma constatação: o Real Madrid tem uma bateria de atacantes sensacional, mas ao mesmo tempo muito numerosa. De Diomande a Vinicius, passando por Bellingham, Brahim Diaz, Mbappe e Espi: muitas flechas na aljava de Mourinho. O ex-Lyon corre o risco de ter pouco, pouquíssimo espaço, mas esse tipo de cenário não parece preocupar nem o jogador, muito menos o Real Madrid.


    A mensagem que chegou ao Milan e aos outros interessados foi a seguinte: "Endrick não vai sair pelo menos até a próxima janela de transferências de inverno". O jovem atacante brasileiro quer jogar a Champions League com a camisa do Real Madrid, com a convicção de que pode conquistar um espaço importante.

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  • O plano do Milan

    Cardinale assimilou qual é a posição do Real Madrid e do jogador, reiterando que está sempre pronto para iniciar uma negociação caso cheguem sinais de abertura. Seja nestas últimas horas da janela de verão ou, na pior das hipóteses, adiando a conversa para janeiro. O Milan quer Endrick porque o considera perfeito para o próprio projeto e capaz de oferecer soluções diferentes. Segue à espera depois de ter criado um contato direto: se de Madri ligarem, então o Milan estará pronto por Endrick.

  • Quanto custa e a fórmula

    O Milan de Cardinale busca sempre dar prioridade ao valor patrimonial de um jogador, tanto que apenas Hutchinson chegou ao Milan por empréstimo, mas porque precisa mostrar que merece o Milan. No caso de Endrick, o dono da RedBird abriria até mesmo a uma aquisição em definitivo, embora para o Real Madrid o jovem talento valha muito (mais de 60 milhões de euros), sem descartar uma operação por empréstimo.

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