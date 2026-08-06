Uma pista a ser acompanhada nos próximos dias: o Porto leva a sério a investida por Santiago Gimenez, como foi contado nos últimos dias. Quem confirma o forte interesse do clube atual campeão de Portugal é o jornal ABola, historicamente próximo do dia a dia do Porto. A candidatura do jogador da seleção mexicana foi proposta pelo técnico italiano Francesco Farioli. A paixão à primeira vista surgiu na Holanda, quando Santi vestia a camisa do Feyenoord e Farioli comandava o Ajax.
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Milan, confirmação de Portugal: o Porto tem forte interesse em Gimenez, a situação
CONTATO DIRETO
Farioli entrou em contato por telefone com Gimenez para reforçar a estima que tem por ele. Na conversa, falou-se do projeto ambicioso do Porto e da necessidade de o clube encontrar um atacante de alto nível para suprir a ausência do espanhol Samu. Santi disse estar orgulhoso com o interesse do Porto, mas ao mesmo tempo deixa a decisão nas mãos do Milan, que terá de esclarecer as eventuais condições úteis para a transferência.
Nó da fórmula
O Porto segue em contato com Rafaela Pimenta, agente de Gimenez, para entender se nos próximos dias poderá haver uma abertura para o modelo proposto pelos portugueses: empréstimo com opção de compra. O Milan continua a preferir a venda em definitivo e pede 25 milhões de euros, mas no retorno da turnê australiana fará um balanço da situação com o jogador e com seus representantes para entender que tipo de estratégia usar na reta final do mercado.
Em caso de venda, o Milan poderá avaliar a opção Embolo como atacante reserva de Gonçalo Ramos.
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