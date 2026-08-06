O Porto segue em contato com Rafaela Pimenta, agente de Gimenez, para entender se nos próximos dias poderá haver uma abertura para o modelo proposto pelos portugueses: empréstimo com opção de compra. O Milan continua a preferir a venda em definitivo e pede 25 milhões de euros, mas no retorno da turnê australiana fará um balanço da situação com o jogador e com seus representantes para entender que tipo de estratégia usar na reta final do mercado.





Em caso de venda, o Milan poderá avaliar a opção Embolo como atacante reserva de Gonçalo Ramos.