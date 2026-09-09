Youssouf Fofana viveu, com toda a probabilidade, o verão mais estranho de sua carreira como jogador de futebol. O meio-campista francês passou de um dos jogadores mais utilizados em seus dois primeiros anos no Milan a excedente. Ruben Amorim o excluiu do grupo principal e, por quase três semanas, ele treinou separadamente junto com os outros afastados: Tomori, Odogu e Nkunku.
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Milan, comunicado surpreendente do Sevilla sobre a parte do salário paga a Fofana
ÚLTIMO DIA
Um verão no mercado, o título ideal para Fofana. Primeiro, os clubes da Premier League Crystal Palace e Nottingham Forrest pensaram nele; depois foi a vez de Juventus e Galatasaray, antes do acordo fechado nos últimos dois dias da janela com o Lyon. Mais precisamente, na hora do almoço do último dia, quando o clube francês parecia ter resolvido o problema do salário graças à transferência, depois frustrada, de Tagliafico para o Atlético de Madrid. Tudo para ser refeito, faltam poucas horas para o fechamento da janela e o Milan não sabe o que fazer: liga para o Sevilla e o negócio é fechado rapidamente.
OS DETALHES DO ACORDO
O Milan cedeu Fofana ao Sevilla por empréstimo gratuito e sem opção de compra já fixada. Uma operação relâmpago que serviu sobretudo ao Sevilla, que precisava contratar um meio-campista de forma quase desesperada. Mas o detalhe que surgiu ontem da Espanha encontra cada vez mais confirmações: o clube andaluz pagará apenas 8% do salário, e o restante ficará a cargo do Milan. Lembramos que o salário de Fofana com o Milan é de 5,5 milhões de euros brutos.
AS PALAVRAS NA COLETIVA DE IMPRENSA
Fofana, que falou hoje em entrevista coletiva, se apresentou assim: "A adaptação foi ótima. Estamos em uma grande equipe, com grandes companheiros que nos receberam calorosamente. Nós nos adaptamos, já jogamos alguns minutos e temos a confiança da comissão técnica. Tudo foi concluído nos últimos minutos da janela de transferências, mas quando fui procurado pelo Sevilla, me convenci imediatamente a me tornar jogador deste clube. Coloco em primeiro lugar quem me quer, dei minha palavra e em poucas horas o acordo foi finalizado. Falou-se de uma possível transferência minha para várias equipes, mas depois da situação com o Lyon, tive a oportunidade de vir para o Sevilla e estou muito feliz com isso. Naquele momento, eu não poderia sonhar com nada melhor, foi perfeito. Estou em uma das melhores regiões da Europa para se viver, o presidente é muito prestativo, e não é assim em todos os clubes. Todos estão envolvidos na vida do clube. Isso será positivo para o nosso desempenho em campo. Temos que fazer deste estádio uma fortaleza, para que possamos sempre conquistar pontos em casa e ter sempre torcedores desejosos de ver sua equipe. Temos que ser competitivos em todas as partidas. Posso dar uma contribuição de qualidade física; meu ponto forte é a capacidade de me adaptar muito bem aos meus companheiros de equipe. Sou um meio-campista híbrido; posso jogar tanto mais recuado quanto mais avançado, mas me adapto ao estilo de jogo de cada jogador".
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