Fofana, que falou hoje em entrevista coletiva, se apresentou assim: "A adaptação foi ótima. Estamos em uma grande equipe, com grandes companheiros que nos receberam calorosamente. Nós nos adaptamos, já jogamos alguns minutos e temos a confiança da comissão técnica. Tudo foi concluído nos últimos minutos da janela de transferências, mas quando fui procurado pelo Sevilla, me convenci imediatamente a me tornar jogador deste clube. Coloco em primeiro lugar quem me quer, dei minha palavra e em poucas horas o acordo foi finalizado. Falou-se de uma possível transferência minha para várias equipes, mas depois da situação com o Lyon, tive a oportunidade de vir para o Sevilla e estou muito feliz com isso. Naquele momento, eu não poderia sonhar com nada melhor, foi perfeito. Estou em uma das melhores regiões da Europa para se viver, o presidente é muito prestativo, e não é assim em todos os clubes. Todos estão envolvidos na vida do clube. Isso será positivo para o nosso desempenho em campo. Temos que fazer deste estádio uma fortaleza, para que possamos sempre conquistar pontos em casa e ter sempre torcedores desejosos de ver sua equipe. Temos que ser competitivos em todas as partidas. Posso dar uma contribuição de qualidade física; meu ponto forte é a capacidade de me adaptar muito bem aos meus companheiros de equipe. Sou um meio-campista híbrido; posso jogar tanto mais recuado quanto mais avançado, mas me adapto ao estilo de jogo de cada jogador".