Milan, como melhorar a melhor defesa da Europa? Gila é uma oportunidade concreta, todos os nomes estão na lista

Um sucesso no clássico, uma diferença reduzida para sete pontos e um final de campeonato que ainda pode trazer satisfações ao Milan de Massimiliano Allegri.

Assim, com o moral nas alturas, sai a equipe rossonera, que ainda acredita na possibilidade — embora seja complexa e tenha ocorrido apenas em poucas ocasiões ao longo da história do campeonato da Série A — de poder recuperar a Inter e jogar todas as suas cartas na disputa pelo Scudetto.

A reta final desta temporada nos dará todas as respostas que buscamos, mas, enquanto isso, nos escritórios da Via Aldo Rossi já se começa a planejar o futuro do elenco milanês, com atenção especial para a defesa que, pelo menos numericamente falando, precisa de um reforço importante para a próxima temporada.