Milan, como melhorar a melhor defesa da Europa? Gila é uma oportunidade concreta, todos os nomes estão na lista

As soluções para o verão para o pacote atrasado da formação rossonera, agora o melhor de toda a Europa.

Um sucesso no clássico, uma diferença reduzida para sete pontos e um final de campeonato que ainda pode trazer satisfações ao Milan de Massimiliano Allegri.

Assim, com o moral nas alturas, sai a equipe rossonera, que ainda acredita na possibilidade — embora seja complexa e tenha ocorrido apenas em poucas ocasiões ao longo da história do campeonato da Série A — de poder recuperar a Inter e jogar todas as suas cartas na disputa pelo Scudetto.

A reta final desta temporada nos dará todas as respostas que buscamos, mas, enquanto isso, nos escritórios da Via Aldo Rossi já se começa a planejar o futuro do elenco milanês, com atenção especial para a defesa que, pelo menos numericamente falando, precisa de um reforço importante para a próxima temporada.

  • POUCOS DEFENSORES DISPONÍVEIS

    Numericamente falando, como mencionamos. Em termos de jogadores e elementos disponíveis, no estado atual das coisas, o técnico Allegri pode contar apenas com os três que jogaram como titulares no clássico contra os nerazzurri: De Winter, Tomori e Pavlovic.

    De fato, Matteo Gabbia está se recuperando da cirurgia de hérnia inguinal realizada nos últimos dias e ficará fora dos gramados pelo menos até a partida seguinte após a pausa para os jogos das seleções nacionais.

    Por outro lado, Odogu soma apenas 15 minutos disputados entre o Verona no campeonato (4) e o Lecce na Coppa Italia (11). A sua tenra idade prevê um percurso de crescimento preciso e, muito provavelmente, raramente será utilizado nesta reta final, para depois ser emprestado na próxima temporada.

  • A MELHOR DEFESA DA EUROPA

    Mas, mesmo com poucos jogadores disponíveis, Allegri conseguiu imprimir sua marca e sua visão na defesa: o dado a ser destacado é o que mais se destaca em relação à última temporada sob o comando de Paulo Fonseca e, depois, de Sergio Conceição, pois o Milan é, até o momento, a melhor defesa da Europa.

    Graças aos últimos jogos sem sofrer gols registrados por Maignan contra Cremonese e Inter, os rossoneri permaneceram com 20 gols sofridos em 28 jogos do campeonato, tornando-se a melhor defesa de toda a Série A, superando na classificação tanto a Roma quanto o Como, com 21 gols. Mas o dado não diz respeito apenas ao campeonato italiano, pois o Milan é a defesa menos vencida entre as cinco principais ligas europeias.

    Segue-se a classificação.

    • Milan: 20
    • Lens: 21
    • Arsenal: 22
    • Real Madrid: 23
    • Bayern de Munique: 24

  • COMO MELHORAR? EXISTE GILA

    Na verdade, essa estatística não é surpreendente, já que Allegri sempre construiu suas vitórias com base em uma defesa compacta e equilibrada: solidez, atenção e percepção do perigo são os pontos-chave da defesa “allegriana”.

    Na verdade, porém, o próprio técnico de Livorno esperava um reforço do mercado em janeiro para sua retaguarda, e o próximo verão pode ser o momento certo para dar um novo zagueiro central ao Milan.

    Para melhorar uma defesa que já está no topo da Europa, os escritórios da Via Aldo Rossi continuam a pensar em Mario Gila, cujo contrato com a Lazio expira em 2027. O zagueiro central da Lazio está sempre no topo da lista de desejos do diretor esportivo Igli Tare: atualmente, não há sinais de uma possível renovação com os romaninos e os rossoneri podem aproveitar essa situação com uma oferta a ser entregue a Lotito durante a próxima janela de transferências de verão.

    A possibilidade de perder o jogador a custo zero é um fator a ser considerado e, pelo preço certo, o presidente da Lazio pode realmente avaliar uma venda: o valor certo pode ser em torno de 15/20 milhões de euros, considerando que o Real Madrid ainda detém 50% sobre a futura revenda do zagueiro espanhol nascido em 2000.

  • OS OUTROS OBJETIVOS

    Gila, portanto, é um nome que agrada a todos, desde a diretoria até a comissão técnica rossonera, mas não é o único perfil sondado e monitorado pelo Milan.

    Persiste a candidatura de Gatti, da Juventus (que o avalia em cerca de 25 milhões de euros), assim como a de Dragusin, do Tottenham, Aké, do Manchester City, e Gomez, do Liverpool.

    Jogadores diferentes, experiências diferentes, características diferentes, mas todos unidos pela sua presença na lista rossonera para a defesa a partir de junho. Uma defesa que é agora a melhor da Europa, mas que precisa - no futuro - de reforços importantes para continuar a ter um bom desempenho na Itália e voltar a ser competitiva na Europa, caso se qualifique para a próxima edição da Liga dos Campeões.

