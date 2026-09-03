Milan: como está Christian Pulisic? As dúvidas de Amorim, a renovação em aberto e a liderança a ser reencontrada

O talento dele não está em discussão, assim como aquilo que pode oferecer a Amorim, mas hoje, mesmo que o problema físico esteja resolvido, não tem condição de jogar, de ser um valor agregado. Contra a Juventus, não começará como titular, pode jogar alguns minutos no segundo tempo, mas, mesmo neste caso, não há certezas. Muito vai depender do andamento da partida, exatamente como aconteceu na última no Meazza contra o Venezia, com o Milan encontrando o 2 a 0 apenas no fim. O futebol de Amorim, extremamente desgastante, não prevê filhos e enteados: joga quem está bem, quem pode fazer a diferença. Pulisic agora não está pronto.



