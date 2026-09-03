Dois jogos, zero minutos. Christian Pulisic ainda não vestiu a camisa do Milan em 2026-27 e espera fazer isso no domingo, no Stadium, contra a Juventus. Um campo que ele conhece bem e que, no passado recente, o fez viver uma noite ruim: em 5 de outubro de 2025, ele desperdiçou um pênalti, com o Milan sem conseguir tirar o 0 a 0 do placar. Uma oportunidade perdida, em uma temporada esportivamente amaldiçoada por causa das lesões. A última veio no Mundial: um edema ósseo na região de junção entre a tíbia e a fíbula da perna direita, que o fez perder a pré-temporada e o obriga a correr atrás do prejuízo.
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Milan: como está Christian Pulisic? As dúvidas de Amorim, a renovação em aberto e a liderança a ser reencontrada
Parte na segunda fila
O ex-Chelsea e Borussia Dortmund ficou no banco na vitória da última sexta-feira contra o Venezia, mas ainda não está pronto. Quem confirmou isso foi Ruben Amorim, na entrevista após a partida: "Ele tem um grande talento. Só preciso gerenciar a carga de trabalho dos meus jogadores e, neste momento, precisamos vencer. Portanto, para Pulisic é difícil encontrar espaço, mas ele continua sendo um jogador importantíssimo para nós". Traduzindo, hoje ele começa na segunda fila, atrás de Cisse e Loftus-Cheek. A vaga de titular não está garantida, o americano já não é mais intocável. Ele precisa retomar seu lugar, não viver de renda pelo que fez até o fim de 2025.
AINDA NÃO ESTÁ PRONTO: BANCO CONTRA A JUVE
O talento dele não está em discussão, assim como aquilo que pode oferecer a Amorim, mas hoje, mesmo que o problema físico esteja resolvido, não tem condição de jogar, de ser um valor agregado. Contra a Juventus, não começará como titular, pode jogar alguns minutos no segundo tempo, mas, mesmo neste caso, não há certezas. Muito vai depender do andamento da partida, exatamente como aconteceu na última no Meazza contra o Venezia, com o Milan encontrando o 2 a 0 apenas no fim. O futebol de Amorim, extremamente desgastante, não prevê filhos e enteados: joga quem está bem, quem pode fazer a diferença. Pulisic agora não está pronto.
Liderança a ser reencontrada, renovação distante
Sem Leao, vendido em definitivo ao Galatasaray, o Milan busca novos líderes ofensivos. Pulisic tem tudo para voltar a ser um deles, depois de um verão complicado, no qual o mercado foi um incômodo. O New York FC, clube da Major League Soccer, tentou levá-lo para os Estados Unidos, mas o Milan nunca deu abertura. Pulisic está no centro do projeto esportivo e comercial de Cardinale, que nas próximas semanas tratará pessoalmente da questão da renovação: o contrato vai até 2027, a exigência provocativa dos agentes do jogador é de um salário — escreveLa Gazzetta dello Sport — dobrado, de 4 para 8 milhões de euros líquidos. É possível que as partes consigam chegar a um acordo no meio do caminho, mas o Milan, antes de tudo, espera respostas em campo.
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