Milan, Claudio Echeverri, do Manchester City, foi oferecido: as condições e a situação das vagas para extracomunitários

Há um ano, nessa época, era desejado por quase todo mundo. Na Espanha, na França, na Itália, sobretudo pela Roma. Claudio Echeverri era um dos alvos de Massara, mas, apesar do sim do jogador, a negociação nunca decolou. A culpa foi do Manchester City, dono dos direitos do jogador, que queria cedê-lo apenas por empréstimo, formato que não agradava à Roma. Na capital, ninguém queria valorizar um jogador de outro time sem ter a possibilidade de comprá-lo em definitivo, condição aceita, por outro lado, pelo Bayer Leverkusen, onde as coisas para o Diablito não saíram como o esperado.