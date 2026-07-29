Há um ano, nessa época, era desejado por quase todo mundo. Na Espanha, na França, na Itália, sobretudo pela Roma. Claudio Echeverri era um dos alvos de Massara, mas, apesar do sim do jogador, a negociação nunca decolou. A culpa foi do Manchester City, dono dos direitos do jogador, que queria cedê-lo apenas por empréstimo, formato que não agradava à Roma. Na capital, ninguém queria valorizar um jogador de outro time sem ter a possibilidade de comprá-lo em definitivo, condição aceita, por outro lado, pelo Bayer Leverkusen, onde as coisas para o Diablito não saíram como o esperado.
Traduzido por
Milan, Claudio Echeverri, do Manchester City, foi oferecido: as condições e a situação das vagas para extracomunitários
2025-2026 PARA ESQUECER
Com ten Hag primeiro e Hjulmand depois, o ex-River não encontrou espaço, encerrando a primeira parte da temporada com 11 partidas no total, sem participações em gols. A transferência em janeiro para o Girona, clube controlado pelo City Group, não deu uma virada à sua temporada, Echeverri terminou com 1 gol em 17 partidas (contra o Athletic Bilbao) e um doloroso rebaixamento.
Oferecido ao Milan
Echeverri, que tem contrato até 2028, viajou para a turnê asiática do Manchester City. Maresca quer testá-lo nos jogos contra a Inter (Hong Kong, 1º de agosto), a seleção All-Stars da K-League (Seul, 5 de agosto) e o Atlético de Madrid (Seul, 9 de agosto), mas, segundo a imprensa inglesa, o argentino está destinado a outra transferência. Resta entender em que moldes. Intermediários o ofereceram ao Milan, que busca um jogador com as suas características, mas, no momento, o clube, que depois da contratação de Andrej Kostic junto ao Partizan Belgrado tem apenas uma vaga para extracomunitário, tem outras ideias.
O River o chama
Há um forte interesse do ex-clube de Echeverri, o River Plate, que o contrataria por empréstimo. O presidente dos Millonarios, Stéfano Di Carlo, quer acrescentar a Otamendi, Arambarri e Ángel Correa o Diablito , mas o City, que para tirá-lo da concorrência gastou os 25 milhões de euro de dólares da cláusula de rescisão, por ora avalia saídas por empréstimo na Europa. Quer vê-lo jogar com regularidade em um campeonato de nível, e o argentino não está entre eles.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.