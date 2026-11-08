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Alphadjo CisseGetty
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Milan, Cisse: "Eu com o mesmo número de gols que Shevchenko nos primeiros 13 jogos? Procuro aproveitar as oportunidades"

M. Cisse
Genoa x Milan
Genoa
Milan
Campeonato Italiano

O atacante do Milan fala após a vitória na casa do Genoa

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Alphadjo Cisse, atacante do Milan, falou à DAZN após a vitória no campo do Genoa, partida em que o jogador nascido em 2006 voltou a marcar: "Que semana foi essa para mim? Precisamos tentar entender o que não está funcionando. Hoje entramos em campo com a atitude certa e levamos os três pontos para casa. Se eu sei que Shevchenko marcou 8 gols em 13 jogos pelo Milan, assim como eu? Não há o que comentar. Tento aproveitar as oportunidades que o treinador me dá. Marcando ou não, o importante é vencer. E, se o gol vier, fico ainda mais feliz".

  • Sobre a primeira convocação para a seleção: "Estou muito feliz. Quero mostrar minhas qualidades e provar que tenho condições de estar aqui. Vou dar o máximo, como sempre".

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