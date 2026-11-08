Alphadjo Cisse, atacante do Milan, falou à DAZN após a vitória no campo do Genoa, partida em que o jogador nascido em 2006 voltou a marcar: "Que semana foi essa para mim? Precisamos tentar entender o que não está funcionando. Hoje entramos em campo com a atitude certa e levamos os três pontos para casa. Se eu sei que Shevchenko marcou 8 gols em 13 jogos pelo Milan, assim como eu? Não há o que comentar. Tento aproveitar as oportunidades que o treinador me dá. Marcando ou não, o importante é vencer. E, se o gol vier, fico ainda mais feliz".
Milan, Cisse: "Eu com o mesmo número de gols que Shevchenko nos primeiros 13 jogos? Procuro aproveitar as oportunidades"
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SportyNet
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✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.
✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.
Sobre a primeira convocação para a seleção: "Estou muito feliz. Quero mostrar minhas qualidades e provar que tenho condições de estar aqui. Vou dar o máximo, como sempre".
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