Alexis Saelemaekers foi operado do tornozelo direito após sofrer uma lesão durante a pausa para as seleções. É o mesmo tornozelo que havia perdido a estabilidade em consequência de uma cirurgia à qual o jogador foi submetido há dois anos, em Roma, após a fratura de um maléolo. A cirurgia foi bem-sucedida, conforme informou o Milan.