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Milan, cirurgia de Alexis Saelemaekers foi um sucesso completo: os prazos de recuperação

Milan
Campeonato Italiano
A. Saelemaekers

Alexis Saelemaekers foi operado do tornozelo direito após sofrer uma lesão durante a pausa para as seleções. É o mesmo tornozelo que havia perdido a estabilidade em consequência de uma cirurgia à qual o jogador foi submetido há dois anos, em Roma, após a fratura de um maléolo. A cirurgia foi bem-sucedida, conforme informou o Milan.

  • O COMUNICADO

    Este é o comunicado do Milan: "O AC Milan informa que, hoje, em Amsterdã, Alexis Saelemaekers passou por uma cirurgia no tornozelo direito. O procedimento de limpeza artroscópica e estabilização, realizado pelo Dr. Gino Kerkhoffs na presença do Dr. Andrea Bulgheroni e de Diego Mantovani, da equipe médica do Milan, foi um sucesso".

  • Os prazos de recuperação

    O ex-jogador de Anderlecht, Bologna e Roma terá de ficar afastado dos gramados por entre 3 e 4 meses. Se tudo correr bem, voltará a campo em fevereiro de 2027.

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