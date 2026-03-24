Esta foi uma temporada memorável para Strahinja Pavlovic, sob todos os aspectos. O zagueiro sérvio, que completará 25 anos no próximo dia 24 de maio, tornou-se uma peça fundamental para Massimiliano Allegri. Tanto na sua área quanto na dos adversários. Não é por acaso que ele marcou quatro gols, todos valendo três pontos, nesta temporada. O último, contra o Torino, é o retrato perfeito do crescimento total do ex-jogador do Salzburg, tanto do ponto de vista técnico quanto da personalidade.
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Milan: Chelsea está de olho em Pavlovic; o valor do sérvio triplicou graças a Allegri
PARA O CIES, O VALOR ESTÁ ENTRE 50 E 58 MILHÕES
O Observatório de Futebol do CIES (Centro Internacional de Estudos Esportivos) publicou um relatório que indica os jogadores com maior valor de mercado em cada time da Série A. O jogador mais valorizado do Milan é StrahinjaPavlović, que ocupa uma das primeiras posições nesse ranking específico. De acordo com o estudo, ele vale entre 50 e 58 milhões de euros. Um valor que reflete o crescimento do zagueiro sérvio sob o comando de Allegri: forte na marcação e no jogo aéreo e agora mais atento do ponto de vista tático. Uma avaliação que também está em linha com os valores praticados na Premier League, ou seja, o campeonato que, há vários meses, tem demonstrado certo interesse pelo número 31 rossonero.
INTERESSE DO CHELSEA
O mundo em vermelho e preto de Pavlovic mudou radicalmente em poucos meses: no verão passado, o ex-jogador do Salzburgo foi declarado disponível para transferência (após uma temporada irregular), mas a oferta do Crystal Palace foi considerada baixa por Zlatan Ibrahimovic, que continua sendo um dos maiores patrocinadores do Steahinja.
De acordo com os últimos rumores vindos da Inglaterra, agora o Chelsea está de olho em Pavlovic, já que certamente buscará reforços experientes e de qualidade para a defesa na próxima temporada. O Milan, por sua vez, vem trabalhando há algumas semanas na renovação do contrato até 2031, com aumento do salário para cerca de 2,5 a 3 milhões de euros. Uma jogada para garantir a permanência do jogador nascido em 2001, se o Chelsea permitir.