Milan: Chelsea está de olho em Pavlovic; o valor do sérvio triplicou graças a Allegri

O mundo em vermelho e preto de Pavlovic mudou radicalmente em poucos meses: no verão passado, o ex-jogador do Salzburgo foi declarado disponível para transferência (após uma temporada irregular), mas a oferta do Crystal Palace foi considerada baixa por Zlatan Ibrahimovic, que continua sendo um dos maiores patrocinadores do Steahinja.





De acordo com os últimos rumores vindos da Inglaterra, agora o Chelsea está de olho em Pavlovic, já que certamente buscará reforços experientes e de qualidade para a defesa na próxima temporada. O Milan, por sua vez, vem trabalhando há algumas semanas na renovação do contrato até 2031, com aumento do salário para cerca de 2,5 a 3 milhões de euros. Uma jogada para garantir a permanência do jogador nascido em 2001, se o Chelsea permitir.