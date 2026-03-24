Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
cm grafica pavlovic

Traduzido por

Milan: Chelsea está de olho em Pavlovic; o valor do sérvio triplicou graças a Allegri

Milan
Mercado da bola

Chegado ao Milan no verão de 2024 por 18 milhões de euros, vindo do Salzburgo, Pavlovic vale agora cerca de 50 milhões de euros

Esta foi uma temporada memorável para Strahinja Pavlovic, sob todos os aspectos. O zagueiro sérvio, que completará 25 anos no próximo dia 24 de maio, tornou-se uma peça fundamental para Massimiliano Allegri. Tanto na sua área quanto na dos adversários. Não é por acaso que ele marcou quatro gols, todos valendo três pontos, nesta temporada. O último, contra o Torino, é o retrato perfeito do crescimento total do ex-jogador do Salzburg, tanto do ponto de vista técnico quanto da personalidade.

  • PARA O CIES, O VALOR ESTÁ ENTRE 50 E 58 MILHÕES

    O Observatório de Futebol do CIES (Centro Internacional de Estudos Esportivos) publicou um relatório que indica os jogadores com maior valor de mercado em cada time da Série A. O jogador mais valorizado do Milan é StrahinjaPavlović, que ocupa uma das primeiras posições nesse ranking específico. De acordo com o estudo, ele vale entre 50 e 58 milhões de euros. Um valor que reflete o crescimento do zagueiro sérvio sob o comando de Allegri: forte na marcação e no jogo aéreo e agora mais atento do ponto de vista tático. Uma avaliação que também está em linha com os valores praticados na Premier League, ou seja, o campeonato que, há vários meses, tem demonstrado certo interesse pelo número 31 rossonero.

    • Publicidade

  • INTERESSE DO CHELSEA

    O mundo em vermelho e preto de Pavlovic mudou radicalmente em poucos meses: no verão passado, o ex-jogador do Salzburgo foi declarado disponível para transferência (após uma temporada irregular), mas a oferta do Crystal Palace foi considerada baixa por Zlatan Ibrahimovic, que continua sendo um dos maiores patrocinadores do Steahinja.


    De acordo com os últimos rumores vindos da Inglaterra, agora o Chelsea está de olho em Pavlovic, já que certamente buscará reforços experientes e de qualidade para a defesa na próxima temporada. O Milan, por sua vez, vem trabalhando há algumas semanas na renovação do contrato até 2031, com aumento do salário para cerca de 2,5 a 3 milhões de euros. Uma jogada para garantir a permanência do jogador nascido em 2001, se o Chelsea permitir.

Campeonato Italiano
Napoli crest
Napoli
NAP
Milan crest
Milan
MIL