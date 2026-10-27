Amorim está totalmente imerso nesta aventura no Milan, não deixa nada ao acaso e pediu a seus jogadores que saiam de suas zonas de conforto. Todos, sem exceção. Do mais experiente ao mais jovem, todos são incentivados a mudar alguma coisa para que cada jogador do elenco tenha tempo de jogo suficiente para ficar satisfeito. A ideia mais fascinante, ou uma das mais fascinantes, continua sendo a de Bartesaghi mais adiantado pela esquerda: vê-lo correr e galopar sem parar em Udine, criando uma chance atrás da outra, deixou uma possibilidade interessante. Bartrsaghi tem uma ótima cadência de passadas, um bom pé para cruzamentos e muita resistência: características que favorecem sua atuação alguns metros mais à frente. A confirmação poderá vir já na quarta-feira, quando um Bologna faminto por pontos chegar a San Siro.