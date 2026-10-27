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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Milan, chegou a hora de Bartesaghi: Amorim muda sua função, e o rapper francês La Rvfleuze o cita em sua música

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Milan, Bartesaghi foi um dos melhores em Udine: o jogador formado na base do clube se sente perfeitamente à vontade na nova função que Amorim desenhou para ele

"Com La Rvfleuze na produção (musical), a música vem com força total, estou pelo lado esquerdo (como) Davide Bartesaghi". O cantor francês de trap/rap La Rvfleuze citou em sua nova música o jogador formado nas categorias de base do Milan como exemplo de força pelo lado esquerdo e de grande vontade de se destacar. O momento não poderia ser melhor: depois de algumas dificuldades iniciais, o jogador nascido em 2005 está conquistando a confiança de Amorim. O processo inicial foi complexo porque o técnico português, ao contrário do que muitos pensavam, via no jovem do Milan grande capacidade ofensiva e limitações defensivas, que pesam mais em sua posição de origem, a de lateral-esquerdo.

  • A EVOLUÇÃO TÉCNICO-TÁTICA

    Entre as poucas coisas boas da gestão de Allegri na temporada passada que merecem destaque está justamente a valorização de Bartesaghi: foi o treinador de Livorno quem apostou nele e pediu ao ex-Tare que o mantivesse no elenco, apesar das muitas sondagens, inclusive do exterior. Dizia-se que ele também poderia atuar como zagueiro pela esquerda em uma linha de três, que tinha características mais de zagueiro do que de lateral-esquerdo, mas Amorim viu nele um potencial completamente diferente e vem testando-o como ala mais adiantado no meio-campo. O teste contra a Udinese deu bases sólidas para sustentar essa ideia.

  • NOVA CARREIRA

    Amorim está totalmente imerso nesta aventura no Milan, não deixa nada ao acaso e pediu a seus jogadores que saiam de suas zonas de conforto. Todos, sem exceção. Do mais experiente ao mais jovem, todos são incentivados a mudar alguma coisa para que cada jogador do elenco tenha tempo de jogo suficiente para ficar satisfeito. A ideia mais fascinante, ou uma das mais fascinantes, continua sendo a de Bartesaghi mais adiantado pela esquerda: vê-lo correr e galopar sem parar em Udine, criando uma chance atrás da outra, deixou uma possibilidade interessante. Bartrsaghi tem uma ótima cadência de passadas, um bom pé para cruzamentos e muita resistência: características que favorecem sua atuação alguns metros mais à frente. A confirmação poderá vir já na quarta-feira, quando um Bologna faminto por pontos chegar a San Siro.

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