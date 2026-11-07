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cm grafica tresoldi club brugge 2026 27 2 1 deskGetty Images / Calciomercato
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Milan, Cardinale sonha alto: ideia maluca de contratar Tresoldi em janeiro, o plano com o Bruges para um objetivo difícil, mas não impossível

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Milan, Tresoldi é o principal alvo para elevar o nível do ataque: Cardinale estuda um plano

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 O efeito do dérbi já se dissipou e o risco de passar uma pausa repleta de dúvidas passa pela visita de amanhã ao combativo Genoa de De Rossi, em Marassi: é preciso reagir rapidamente. O tombo em casa diante do Ferencvaros, na quinta-feira, expôs as dificuldades dos reservas e a qualidade geral, nada excepcional, do elenco. Muito baixa em comparação com a dos titulares. O mercado de janeiro é uma oportunidade para elevar o nível. Krosche, o novo chefe do futebol, tem pela frente um trabalho complexo. Cardinale tem uma ideia clara: quer uma grande contratação em janeiro, um nome capaz de empolgar todo o clube.

  • Cardinale vota em Tresoldi para janeiro

    Contra o PSV, em Eindhoven, ele voltou a marcar em uma Champions League na qual é protagonista absoluto: Tresoldi soma 5 gols em 4 jogos. A eles, podem ser acrescentados os 8 gols em 10 partidas da Jupiler League. Um artilheiro infalível que está fazendo o Brugge sonhar. Nicolò marca, e o Milan toma nota. Mas Cardinale quer passar à próxima etapa, a uma fase operacional. A maior novidade é que o número da Red Bird está cada vez mais decidido a tentar levar Tresoldi para o Milan já em janeiro.

  • Difícil, mas não impossível

    Tresoldi, torcedor fanático do Milan, não levaria nem meio segundo para dizer sim ao clube com que sonha desde criança. O maior obstáculo é o Brugge, e o Milan sabe bem disso: negociou por muito tempo com o clube, primeiro por De Ketelaere e depois por Jashari. Uma operação tão complexa parece ter poucas chances de dar certo em uma janela particular como a de janeiro, mas Cardinale sabe que o negócio não é impossível: o Brugge estabelece um preço para todas as suas joias, e ninguém é realmente inegociável. O proprietário do Milan prometeu à Gazzetta dello Sport que pretende ir ao ataque no mercado de transferências...

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