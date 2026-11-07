Milan, Cardinale sonha alto: ideia maluca de contratar Tresoldi em janeiro, o plano com o Bruges para um objetivo difícil, mas não impossível

Tresoldi, torcedor fanático do Milan, não levaria nem meio segundo para dizer sim ao clube com que sonha desde criança. O maior obstáculo é o Brugge, e o Milan sabe bem disso: negociou por muito tempo com o clube, primeiro por De Ketelaere e depois por Jashari. Uma operação tão complexa parece ter poucas chances de dar certo em uma janela particular como a de janeiro, mas Cardinale sabe que o negócio não é impossível: o Brugge estabelece um preço para todas as suas joias, e ninguém é realmente inegociável. O proprietário do Milan prometeu à Gazzetta dello Sport que pretende ir ao ataque no mercado de transferências...