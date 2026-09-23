Em entrevista à BILD, no verão passado, o presidente do Eintracht e do conselho de supervisão do clube, Mathias Beck, havia negado ter sido procurado pelo Milan pelo dirigente alemão. Acrescentando que o dirigente permanecerá em Frankfurt pelo menos até 2028, ano de término do seu contrato.





"Da parte do Milan, não houve ninguém que tenha nos procurado por Markus Krosche - explicou Beck - E nós, como comitê principal do Eintracht Frankfurt, depois de consultar Krosche, não temos qualquer indicação de que ele queira deixar o Eintracht antes do fim do seu contrato, em 2028".





Com um relacionamento já não tão sólido com a torcida, hoje Krosche tem menos certeza sobre permanecer no Eintracht Frankfurt e pode forçar uma nova aventura profissional.