Markus Krosche havia se tornado o objetivo número um do Milan para assumir o cargo de Head of Football, poucos dias depois da reviravolta na negociação com Ralf Rangnick. A resistência ferrenha do Eintracht Frankfurt havia freado uma negociação que, vale ressaltar, não estava em um estágio tão avançado. Agora, os tempos parecem mais maduros: Gerry Cardinale decidiu acelerar pela chegada de um novo Head of Football, e a candidatura do dirigente alemão parece ser a mais concreta.
Milan: Cardinale quer uma estrutura diretiva de nível mundial; veja quem é Krosche, o nome mais cotado para o cargo de Head of Football
O que dizia o Eintracht Frankfurt
Em entrevista à BILD, no verão passado, o presidente do Eintracht e do conselho de supervisão do clube, Mathias Beck, havia negado ter sido procurado pelo Milan pelo dirigente alemão. Acrescentando que o dirigente permanecerá em Frankfurt pelo menos até 2028, ano de término do seu contrato.
"Da parte do Milan, não houve ninguém que tenha nos procurado por Markus Krosche - explicou Beck - E nós, como comitê principal do Eintracht Frankfurt, depois de consultar Krosche, não temos qualquer indicação de que ele queira deixar o Eintracht antes do fim do seu contrato, em 2028".
Com um relacionamento já não tão sólido com a torcida, hoje Krosche tem menos certeza sobre permanecer no Eintracht Frankfurt e pode forçar uma nova aventura profissional.
QUEM É MARKUS KROSCHE
Antes de se tornar dirigente, Krosche foi meio-campista, formado nas categorias de base do Werder Bremen e depois se tornou um símbolo do Paderborn.
De jogador a treinador, porque no ano em que se aposentou assumiu o comando do time B do Paderborn antes de embarcar em uma nova aventura, seguindo o ex-companheiro de equipe e treinador Roger Schmidt no Bayer Leverkusen.
Ali ficou por menos de dois anos, até março de 2017, quando foi demitido pelo Leverkusen. Voltou ao Paderborn como diretor esportivo, e ali começou sua terceira vida no futebol. Da terceira divisão, recolocou o Paderborn na Bundesliga e, em 2019, foi chamado pelo RB Leipzig para substituir Rangnick, com quem chegou até a semifinal da Champions League em 2021, ano em que pediu demissão com um ano de antecedência em relação ao fim do contrato.
Chega ao Eintracht Frankfurt, onde em quatro anos constrói uma trajetória que leva à conquista da Europa League em 2022 e ao terceiro lugar em 2025. E em Frankfurt se mostra habilidoso para descobrir talentos e vendê-los a peso de ouro.
Importante também para o mercado de saídas
Krosche praticamente se tornou o rei das mais-valias na Bundesliga. Basta pensar nas vendas de Kolo Muani e Marmoush, ambos contratados sem custos e revendidos respectivamente por 95 e 75 milhões ao PSG e ao Manchester City. Sem esquecer Ekitike, contratado, sim, por mais de 30 milhões junto ao PSG, mas revendido por 95 ao Liverpool. E também Pacho, descoberto no Antuérpia e levado à Alemanha por 13 milhões, antes de ser vendido ao PSG por 40 milhões. Uma característica que faltou ao Milan no verão passado.
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