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krosche milanGetty Images
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Milan: Cardinale quer uma estrutura diretiva de nível mundial; veja quem é Krosche, o nome em pole para o cargo de Head of Football

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Milan

Quem é Markus Krosche e por que ele é tão disputado: o Milan o espera, e o Eintracht Frankfurt quer tentar mantê-lo

Markus Krosche havia se tornado o alvo número um do Milan para assumir o cargo de Head of Football, poucos dias depois da reviravolta na negociação com Ralf Rangnick. A forte resistência do Eintracht Frankfurt havia freado uma negociação que, vale ressaltar, não estava em uma fase tão avançada. Agora os tempos parecem mais maduros: Gerry Cardinale decidiu acelerar pela chegada de um novo Head of Football, e a candidatura do dirigente alemão parece ser a mais concreta.



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  • O que dizia o Eintracht Frankfurt

    Em entrevista à BILD, no verão passado, o presidente do Eintracht e do conselho de supervisão do clube, Mathias Beck, havia negado ter sido contatado pelo Milan pelo dirigente alemão. Acrescentando que o dirigente permanecerá em Frankfurt pelo menos até 2028, ano em que seu contrato se encerra.


    "Da parte do Milan, não houve ninguém que tenha nos contatado por Markus Krosche - explicou Beck - E nós, como comitê principal do Eintracht Frankfurt, após consultar Krosche, não temos qualquer indicação de que ele queira deixar o Eintracht antes do fim de seu contrato, em 2028".


    Também por conta de uma relação que já não é mais tão sólida com a torcida, hoje Krosche tem menos certeza de permanecer no Eintracht Frankfurt e pode pressionar para abraçar uma nova aventura profissional.

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  • QUEM É MARKUS KROSCHE

    Antes de se tornar dirigente, Krosche foi meio-campista, saindo das categorias de base do Werder Bremen para depois se tornar um símbolo do Paderborn.

    De jogador a treinador, porque no ano da aposentadoria assume o comando do time B do Paderborn para depois se lançar em uma nova aventura, seguindo o ex-companheiro de equipe e treinador Roger Schmidt no Bayer Leverkusen.

    Lá fica menos de dois anos, até março de 2017, quando é demitido pelo Leverkusen. Volta ao Paderborn como diretor esportivo, e ali começa sua terceira vida no futebol. Da terceira divisão, recoloca o Paderborn na Bundesliga e, em 2019, é chamado pelo RB Leipzig para substituir Rangnick, com quem chega até a semifinal da Champions League em 2021, ano em que pede demissão com um ano de antecedência em relação ao fim do contrato.

    Chega ao Eintracht Frankfurt, onde em quatro anos constrói uma trajetória que leva à conquista da Europa League em 2022 e ao terceiro lugar em 2025. E em Frankfurt mostra habilidade para descobrir talentos e vendê-los a peso de ouro.

  • Importante também para o mercado de saídas

    Krosche se tornou praticamente o rei das mais-valias da Bundesliga. Basta pensar nas vendas de Kolo Muani e Marmoush, ambos contratados de graça e revendidos, respectivamente, por 95 e 75 milhões para PSG e Manchester City. Sem esquecer Ekitike, contratado, sim, por mais de 30 milhões junto ao PSG, mas revendido por 95 ao Liverpool. E depois Pacho, descoberto no Antuérpia e levado para a Alemanha por 13 milhões, antes de ser vendido ao PSG por 40 milhões. Uma característica que faltou ao Milan no verão passado.

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