Em entrevista à BILD, no verão passado, o presidente do Eintracht e do conselho de supervisão do clube, Mathias Beck, havia negado ter sido contatado pelo Milan pelo dirigente alemão. Acrescentando que o dirigente permanecerá em Frankfurt pelo menos até 2028, ano em que seu contrato se encerra.





"Da parte do Milan, não houve ninguém que tenha nos contatado por Markus Krosche - explicou Beck - E nós, como comitê principal do Eintracht Frankfurt, após consultar Krosche, não temos qualquer indicação de que ele queira deixar o Eintracht antes do fim de seu contrato, em 2028".





Também por conta de uma relação que já não é mais tão sólida com a torcida, hoje Krosche tem menos certeza de permanecer no Eintracht Frankfurt e pode pressionar para abraçar uma nova aventura profissional.