Markus Krosche havia se tornado o alvo número um do Milan para assumir o cargo de Head of Football, poucos dias depois da reviravolta na negociação com Ralf Rangnick. A forte resistência do Eintracht Frankfurt havia freado uma negociação que, vale ressaltar, não estava em uma fase tão avançada. Agora os tempos parecem mais maduros: Gerry Cardinale decidiu acelerar pela chegada de um novo Head of Football, e a candidatura do dirigente alemão parece ser a mais concreta.
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