Estamos em meio à fase de avaliações no Milan, com o proprietário e fundador da RedBird, Gerry Cardinale, ainda pensando em quem poderia ser a figura ideal para integrar o organograma da diretoria do Milan. A ideia do proprietário do Milan é acelerar as operações nesta pausa para chegar à escolha da possível figura de referência dentro da estrutura esportiva.
Milan: Cardinale quer contratar um Head of Football no menor tempo possível; as ações de Krosche estão em baixa
Krosche se afasta
O interesse no perfil de Markus Krosche surgiu ainda ao longo deste último verão, quando o Milan viveu uma verdadeira revolução na diretoria, iniciada com a saída do ex-CEO Giorgio Furlani, do diretor esportivo Igli Tare, do diretor técnico Geoffrey Moncada e do técnico Massimiliano Allegri, e depois levada adiante com a chegada do treinador Ruben Amorim e com a reorganização de toda a área diretiva em uma nova equipe funcional e estratégica, que responde diretamente a Cardinale.
Neste longo verão, o dono da RedBird avaliou a possibilidade de incluir a figura de um chefe da área esportiva que administrasse toda a área técnica e que compartilhasse a visão e os objetivos da propriedade para o presente e o futuro do Milan.
Krosche permaneceu na lista até então e parecia ter voltado com força, mas, na realidade, segundo o que foi apurado, as chances de concretização estão em clara queda, perto de zero.
O que Cardinale procura
Krosche, em sua longa experiência profissional na Alemanha, sempre desfrutou de ampla liberdade de ação tanto no mercado de entradas quanto no de saídas. No Milan, esse espaço teria um perímetro mais preciso, porque Cardinale quer que seu Milan trabalhe em equipe no nível estratégico com a própria estrutura, mas com uma observação importante: a última palavra continua sendo sempre dele. Além disso, Cardinale quer seguir conduzindo diretamente as negociações mais complexas, como fez com o PSG por Gonçalo Ramos e com o Strasbourg por Moreira (com o auxílio de Mendes, agente dos dois jogadores).
Em resumo, ele está em busca de um dirigente com uma grande rede de contatos, útil especialmente para o mercado de saídas, que saiba trabalhar com e para o treinador. Um diretor técnico que supervisione toda a área esportiva, mas sem ter delegações totais, como aconteceu no passado, quando Cardinale estava sempre do outro lado do mundo.
Uma posição clara e direta, que não responde às exigências e ao modus operandi de Krosche. Nos últimos dias, ao dono da RedBird havia sido apresentada a candidatura de Boto, diretor-geral do Flamengo, mas no momento ela não empolga particularmente. A lista de candidatos deve levar, de qualquer forma, à nomeação de um dirigente estrangeiro.
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