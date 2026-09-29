O interesse no perfil de Markus Krosche surgiu ainda ao longo deste último verão, quando o Milan viveu uma verdadeira revolução na diretoria, iniciada com a saída do ex-CEO Giorgio Furlani, do diretor esportivo Igli Tare, do diretor técnico Geoffrey Moncada e do técnico Massimiliano Allegri, e depois levada adiante com a chegada do treinador Ruben Amorim e com a reorganização de toda a área diretiva em uma nova equipe funcional e estratégica, que responde diretamente a Cardinale.

Neste longo verão, o dono da RedBird avaliou a possibilidade de incluir a figura de um chefe da área esportiva que administrasse toda a área técnica e que compartilhasse a visão e os objetivos da propriedade para o presente e o futuro do Milan.

Krosche permaneceu na lista até então e parecia ter voltado com força, mas, na realidade, segundo o que foi apurado, as chances de concretização estão em clara queda, perto de zero.