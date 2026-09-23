Entre os segredos da reação imediata do Milan vista contra o Lecce, após a dura derrota para o Benfica, está o trabalho de gestão de Ruben Amorim, que dedicou espaço a conversas com alguns veteranos do vestiário, como Pulisic, Saelemaekers e Modric. Estes últimos estiveram entre os melhores em campo, e não podemos reduzir tudo a uma casualidade. Os muitos problemas resolvidos pelo técnico português na última semana deixaram evidente a necessidade de estruturar o clube com figuras de campo que possam colocar sua experiência e seu conhecimento a serviço da equipe no dia a dia da vida em Milanello.
Milan: Cardinale quer construir uma estrutura diretiva mais forte; um Head of Football vai chegar, e Krosche segue na disputa
Cardinale mira em uma estrutura de nível mundial
Ao longo do verão, os planos não saíram exatamente como ele havia pensado: primeiro, Rangnick caiu, e depois Krosche. A ideia de incorporar um chefe do futebol, uma figura de cúpula em uma estrutura na qual tudo leva à avaliação final do proprietário Cardinale, sempre esteve presente na agenda da RedBird em uma revolução que destituiu o plenipotenciário Giorgio Furlani e que eliminou a figura do diretor esportivo tal como ela é entendida no nosso futebol.
Cardinale quer seguir em frente naquilo que considera uma revolução, uma quebra de padrões em relação ao modelo italiano, e pretende apertar o passo pelo novo Head of Football, ou seja, um dirigente que trabalhará em dupla com Ruben Amorim, dando suporte a ele nos momentos mais críticos.
Krosche segue na disputa, mas não é o único
Segundo informações que vazam de ambientes próximos ao fundo RedBird, existe uma lista de 2/3 nomes da qual sairá o novo Head of Football. Entre eles, segue em alta a candidatura de Markus Krosche, atualmente ainda no cargo no Eintracht Frankfurt, apesar das divergências dos últimos meses. Provavelmente, a do experiente dirigente alemão é a candidatura mais forte, e em breve haverá novidades nesse sentido.
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