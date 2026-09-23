Milan: Cardinale quer construir uma estrutura diretiva mais forte; um Head of Football vai chegar, e Krosche segue na disputa

Ao longo do verão, os planos não saíram exatamente como ele havia pensado: primeiro, Rangnick caiu, e depois Krosche. A ideia de incorporar um chefe do futebol, uma figura de cúpula em uma estrutura na qual tudo leva à avaliação final do proprietário Cardinale, sempre esteve presente na agenda da RedBird em uma revolução que destituiu o plenipotenciário Giorgio Furlani e que eliminou a figura do diretor esportivo tal como ela é entendida no nosso futebol.

Cardinale quer seguir em frente naquilo que considera uma revolução, uma quebra de padrões em relação ao modelo italiano, e pretende apertar o passo pelo novo Head of Football, ou seja, um dirigente que trabalhará em dupla com Ruben Amorim, dando suporte a ele nos momentos mais críticos.